Logo
Large banner

Новак Ђоковић има новог тренера!

Аутор:

АТВ
20.05.2026 09:48

Коментари:

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Новак Ђоковић почео је припреме за други овосезонски гренд слем турнир на Ролан Гаросу, а у походу ка јубиларном 25. трофеју имаће и помоћ у стручном штабу.

Од тренутка када се захвалио Ендију Мареју на сарадњи, Ђоковић скоро годину дана није имао тренера. Ту функцију обављао је Борис Бошњаковић који се и даље налази у тиму, а како Спорт клуб тврди, нова аквизиција је Ђоковићев пријатељ и некадашњи саиграч из репрезентације - Виктор Троицки.

Јаник Синер

Тенис

Синер изједначио Ђоковићев рекорд

Још није сасвим јасно да ли је Троицки дуготрајно рјешење или ће бити ту да помогне за Ролан Гарос и можда Вимблдон, али је свакако неко ко би могао да унаприједи Новакову игру која у посљедње вријеме није на задовољавајућем нивоу.

Троицки је у досадашњој каријери био тренер Хамада Међедовића и Миомира Кецмановића. Такође, селектор је Дејвис куп репрезентације Србије од 2021. године, а у играчкој каријери најбољи ренкинг била му је 12. позиција.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Ђоковић тренер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Тенис

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

1 седм

0
Ђоковић поражен на старту Рима

Тенис

Емотивна објава Новака Ђоковића: Заувијек

1 седм

2
Дино Прижмић на мечу против Новака Ђоковића на Мастерсу у Риму

Тенис

Дино Прижмић открио шта му је Ђоковић рекао послије меча

1 седм

0
Новак Ђоковић на мечу против Дине Прижмића на Мастерсу у Риму

Тенис

Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

1 седм

7

Више из рубрике

Хаос на Ролан Гаросу, судија спријечио тучу на терену: "Хоћеш напоље?

Тенис

Хаос на Ролан Гаросу, судија спријечио тучу на терену: "Хоћеш напоље?

2 ч

0
Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.

Тенис

Шок: Алкараз не игра ни на Вимблдону

18 ч

0
Француски тенисер

Тенис

Бизаран инцидент: Тенисер усред меча скинуо шортс

1 д

0
Хтио да испадне шмекер, па се избламирао и завршио на стубу срама

Тенис

Хтио да испадне шмекер, па се избламирао и завршио на стубу срама

3 д

0

  • Најновије

11

17

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

11

11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

11

09

Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

11

04

Туристичке агенције раде без застоја: Хантавирус и ебола не брину грађане

11

03

Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner