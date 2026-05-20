Новак Ђоковић има новог тренера!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Новак Ђоковић почео је припреме за други овосезонски гренд слем турнир на Ролан Гаросу, а у походу ка јубиларном 25. трофеју имаће и помоћ у стручном штабу.
Од тренутка када се захвалио Ендију Мареју на сарадњи, Ђоковић скоро годину дана није имао тренера. Ту функцију обављао је Борис Бошњаковић који се и даље налази у тиму, а како Спорт клуб тврди, нова аквизиција је Ђоковићев пријатељ и некадашњи саиграч из репрезентације - Виктор Троицки.
Још није сасвим јасно да ли је Троицки дуготрајно рјешење или ће бити ту да помогне за Ролан Гарос и можда Вимблдон, али је свакако неко ко би могао да унаприједи Новакову игру која у посљедње вријеме није на задовољавајућем нивоу.
Троицки је у досадашњој каријери био тренер Хамада Међедовића и Миомира Кецмановића. Такође, селектор је Дејвис куп репрезентације Србије од 2021. године, а у играчкој каријери најбољи ренкинг била му је 12. позиција.
