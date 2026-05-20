Превозници задовољни због отварања новог граничног прелаза - уштеде огромне

Превозници у БиХ исказали су задовољство због отварања новог граничног прелаза у Градишци и нормализације протока робе, јер се на тај начин директно смањују огромни оперативни губици транспортних и логистичких компанија, рекао је координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић.
Пеулић је навео да су, према процјенама сектора, досадашњи застоји, преусмјеравања и додатна чекања производила штету и додатне трошкове од приближно 350.000 евра дневно кроз додатне километре и потрошњу горива, повећане трошкове путарина, губитак радних сати возача, кашњења у ланцима снабдијевања, поремећаје извоза и увоза робе, повећане трошкове логистичких операција и дистрибуције.
"Отварање моста представља значајан корак ка стабилизацији транспортних токова и растерећењу привреде БиХ, посебно имајући у виду чињеницу да друмски транспорт носи доминантан дио робних токова земље", истакао је Пеулић за Срну.
Он је навео да Конзорцијум захваљује свим институцијама, партнерима и надлежним органима који су препознали озбиљност проблема и допринијели проналажењу оперативног рјешења.
"Истовремено наглашавамо да је неопходно наставити јачање капацитета граничних прелаза, модернизацију инфраструктуре, дигитализацију процедура, убрзавање протока робе, развој зелених и дигиталних коридора, координацију институција БиХ и Хрватске", рекао је Пеулић.
Пеулић је изразио очекивање да ће до 19. августа, како је и најављено, бити реконструисан стари мост и да ће бити више прелаза који имају инспекцијску контролу.
Он је захвалио Хрватској што је јуче у веома кратком временском периоду ефикасно дјеловала.
