20.05.2026 07:42

Данас и сутра обустава саобраћаја због вјежбе на Мањачи

На релацији Бањалука - Стричићи саобраћај ће данас и сутра бити обустављен због извођења бојевог гађања на војном полигону Мањача.

Саобраћај ће оба дана бити обустављен у периоду од 8.00 до 18.00 часова због бојевог гађања јединица ватрене подршке 4. пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.

Из Министарства је наведено да је ријеч о уобичајеном извођењу бојевог гађања, те да ће саобраћај бити обустављен због примјењивања високих стандарда безбједности.

