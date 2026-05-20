Аутор:АТВ
Коментари:0
Аустралијанка Џеорџи Бал постала је вирална након свадбе у Мудгеу, гдје јој је током уласка пукла хаљина док је изводила унапријед припремљену плесну тачку.
Бал, 28-годишња физиотерапеуткиња из Њукастела, славила је вјенчање своје најбоље пријатељице Eли када је заједно с партнером за улазак, који је уједно њен брат, извела кореографију која је завршила неугодним, али публици забавним пехом. Снимак тог тренутка прикупио је више од 8,4 милиона прегледа.
Проблем је, како је испричала, почео још прије церемоније. Током пробе плеса када је покушала извести колут. Одмах је осјетила да је хаљина пукла. Иако су је пријатељи увјеравали да је ријеч о мањем оштећењу, распор на задњем шаву до уласка младенаца и гостију нарастао је на око 30 центиметара, преноси Кликс
Бал је рекла да је одустала од колута како не би додатно уништила хаљину, али је ипак одлучила извести кореографију
@byyoursidesocials don’t worry, we asked if it was okay to post this 😂 hands down, FUNNIEST bridal entrance we’ve seen in a long time #bridalentrance ♬ original sound - By Your Side Socials
"Рекла сам брату да не могу направити колут јер би хаљина пукла, али да ћу урадити "worm" умјесто тога", навела је.
Међутим, хаљина је пукла иако Бал није извела колут, а свадбени плес је на крају био доста неугодан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
11
17
11
11
11
09
11
04
11
03
Тренутно на програму