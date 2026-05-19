Прије поноћи погледајте у небо и замислите жељу: Народни обичај који се преноси вијековима

19.05.2026 22:31

Крст у Српској православној цркви.
Српска православна црква 20. маја обиљежава празник Појаве Часног крста у Јерусалиму, у знак сјећања на догађај из 4. вијека када се, према свједочењима, на небу изнад Светог града указао велики, свјетлосни крст. Ова појава, која је била видљива усред дана оставила је снажан утисак на тадашње становништво, па су многи у њој препознали Божији знак. Отуд и један обичај који се спроводи на дан Појаве Часног крста у Јерусалиму.

Предање каже да се чудо појаве Часног крста усред дана на небу догодило 351. године, у вријеме епископа Светог Кирила Јерусалимског, који је о свему писао цару Констанцију 2. Часни крст се, како је забиљежено, простирао од Голготе до Маслинске горе и био је толико сјајан да је надмашивао свјетлост сунца. У времену кад су вођене велике расправе о вјери, овај догађај многи су доживјели као потврду снаге и истине хришћанства.

За вјернике, овај празник носи дубоку симболику. Крст се доживљава као знак побједе вјере, наде и Божијег присуства у свијету, али и као подсјетник да се у тренуцима сумње и искушења треба окренути вјери. Иако не спада у највеће празнике, у црквеном календару има посебно мјесто и обиљежава се са поштовањем и молитвом, а уочи празника спроводи се симболичан обичај. Вјерује се да га треба провести мирно, без тешких послова, у духу тишине и сабраности. Вјерници се чешће крсте, цјеливају крст и моле се за здравље и заштиту најмилијих, сигурни да молитва изговорена на овај дан има посебну снагу.

Празник Појаве Часног крста у Јерусалиму у српском народу прати занимљив обичај који нема утемељење у Цркви, већ се преноси с кољена на кољено као дио народног предања. Према народним обичајима, вече уочи празника Појаве Часног крста у Јерусалиму, у касним сатима, али обавезно прије поноћи жене би требало да погледају у небо.

Уколико угледају четири звијезде постављене тако да образују крст, верује се да ће им бити испуњена највећа жеља.

