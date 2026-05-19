Оставила мужа и отишла да живи са љубавником, па пронађена мртва у стану: Ужас у Москви

19.05.2026 21:38

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Марија П. (38) из Москве пронађена је мртва у понедјељак 18. маја, након што је њен отуђени супруг пријавио њен нестанак.

Према наводима медија, Марија је прије три мјесеца напустила мужа и отишла да живи са љубавником Алексејем С. Иако се није званично развела, са мужем са којим се растала је одржавала повремени контакт, али како већ извјесно вријеме није успио да је нађе, муж је алармирао полицију и пријавио њен нестанак.

Полиција је пратила Маријино кретање посљедњег дана када је виђена жива и снимљена је како улази у зграду у којој је живјела са Алексејем. Управо је у заједничком стану пронађена мртва.

Према незваничним сазнањима, на њеном тијелу су били видљиви трагови насиља. Како је тачно преминула, у овом тренутку није познато.

Полиција је одмах потом привела Алексеја због сумње да је убио Марију.

Мотив за злочин у овом тренутку није познат.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

