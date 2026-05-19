Један зачин може вратити боју одјећи која је изблиједила

19.05.2026 21:24

Машина за прање веша
Додавање црног бибера у веш машину можда дјелује необично, али многе домаћице тврде да овај трик може помоћи у очувању боје тамне одјеће, посебно црних фармерки и мајица које временом постају изблиједиле.

Током прања детерџенти и тврда вода постепено испирају пигмент из тканине, због чега тамна гардероба након одређеног времена губи првобитни изглед и добија сивкасту нијансу.

Према искуствима корисника, црни бибер у зрну може помоћи да се боја дуже задржи у влакнима тканине и да одјећа изгледа свјежије након прања.

Важно је нагласити да се користи искључиво бибер у зрну, док се мљевени бибер не препоручује јер може оставити трагове и изазвати проблеме у машини за веш.

Препоручена количина је једна до двије супене кашике бибера на стандардни циклус прања. Зрна се стављају директно у бубањ заједно са одјећом, а не у преграду за детерџент, како би током прања била у контакту са тканином.

Најбољи ефекти постижу се прањем на температурама између 30 и 40 степени, без употребе избјељивача и омекшивача.

Овај трик најчешће се користи за памучне материјале и тамну гардеробу, док се за осјетљиве тканине попут свиле и вуне не препоручује.

Иако не постоји званично научно објашњење које потврђује дјеловање ове методе, многи тврде да одјећа након неколико прања изгледа мање изблиједило и задржава интензивнију боју, пише Фактор.

