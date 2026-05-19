Минић: Нови закон о локалној самоуправи донијети у редовној процедури

Аутор:

АТВ
19.05.2026 20:49

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да нови закон о локалној самоуправи треба да буде донесен у редовној процедури.

Минић је напоменуо да квалитет закона који није прошао редовну процедуру увијек остаје мало упитан.

"Можемо дати већа овлаштења начелницима и градоначелницима, јер они знају своје грађане, али то све мора ићи по редовној процедури", рекао је Минић у Народној скупштини Републике Српске током расправе о Приједлогу закона о граду Фоча.

Он је навео и да за седам мјесеци, откако је премијер, ниједна одлука Владе није доведена у питање од Уставног суда, упркос свим проблемима.

Минић је напоменуо да је само за ово скупштинско засједање делегирао 13 закона, с циљем да се проблеми ријеше системски.

"Најављујем да ће и за наредну скупштину тај број бити двоцифрен", рекао је Минић.

