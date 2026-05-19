Амиџић након отварања новог Граничног прелаза: Српска се не повлачи, Крњићу желим лаку ноћ

19.05.2026 19:38

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић поручио је да је нови Гранични прелаз у Градишци успјешно отворен, те да је урађено оно што је добро, не само за народ у Републици Српској, него за све људе у БиХ.

"Оно што могу да кажем, ако причамо од држави која се зове БиХ, ако неко жели да та држава опстане, она може да функционише само на међусобном уважавању и на нормалности", рекао је Амиџић.

Он је поручио да Република Српска не може и неће да пристаје на уцјене и на ситуацију у којој ће неко блокирати нормалан живот у Републици Српској.

"Били смо, могу слободно рећи, уцијењени оних људи унутар Федерације БиХ који су мислили да је ово суживот у БиХ, али са друге стране, ми као људи који смо знали шта је нормално истрајавали смо на ономе што смо мислили да јесте живот и оно од чега се не може испупити", рекао је Амиџић те додао:

"Ми смо данас урадили нешто што смо требали урадити прије више мјесеци. Ово је гранични прелаз који ће користити сви у Републици Српској и у Федерацији БиХ, али исто тако ако неко тражи политичку поруку, послали смо политичку поруку да се Српска неће повлачити онда када је у праву и нисмо се повукли. Истрајали смо у ономе што смо мислили да је исправно и то је доказ овоме. Јутрос сам Зијаду Крњићу рекао да ће бити отворен овај гранични прелаз и ево отворили смо гранични прелаз. Њему лично вечерас желим лаку ноћ ако му може бити лака ноћ и желим да се дозове памети".

Он је истакао да ово није резултат једног човјека него рада свих унутар Управе за индиректно опорезивање.

"Овдје није питање коалиције између неких партија и неких народа, ово је питање нормалности. Погледајте у какву апсурдну ситуацију смо дошли, да се веселимо нечему што је нормално. Зар није нормално да сви људи који живе у БиХ имају лакше функционисање већ је неко желио да билда политичке мишиће и да покаже како је он неки велики Бошњак који је из мржње према Републици Српској блокирао живот унутар Републике Српске", рекао је Амиџић.

Он је истакао да су то ствари које Република Српска неће дозвољавати, али и ствари које Српска никада није радила када је Федерација у питању.

Истакао је да је срећан што су омогућили оно што је нормално за све људе у Босни у Херцеговини.

"Ја кад кажем да не може да постоји БиХ ,не може да постоји да имате људе који се баве политиком на такав начин. То за мене није политика, мржња никада није створила ништа добро. Када би било граничног прелаза у било којем дијелу у ФБиХ, ја бих гласао да се тај гранични прелаз отвори", истиче Амиџић те додаје:

"Крњићева одлука одраз мржње политичког Сарајева"

"Али нећемо дозволити да нас било ко понижава. Неко је хтио да нас понизи, ми смо му показали да нас не може понизити. Зијад Крњић је био симболика политичког Сарајева чија мржња није довела ни до чега и показао да је својим приступом само нанио штету свим људима који живе у БиХ".

Амиџић истиче да је послата порука да је БиХ тешко одржива.

