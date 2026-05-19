АТВ у Градишци: На граничном прелазу нестварна слика - дијелови моста, жута трака и багери

Аутор:Инес Ђанковић
Бетонски дијелови Савског моста на кеју слика су Градишке данас. Жута трака, багери и камиони. Дио Савског моста у Градишци обрушио се ноћас 50 минута након поноћи. На сву срећу није било повријеђених.
Овај дио шеталишта у Градишци је јако популаран. Ту се окупљају млади.
Тако је било и синоћ када су матуранти славили. Славље им је било дозвољено до поноћи. Након чега су се на молбу полиције, матуранти разишли.
На лице мјеста одмах су изашли припадници Граничне полиције БиХ, Полицијске управе Градишка и Министарства унутрашњих послова Хрватске, који су извршили процјену безбједносне ситуације.
По налогу Окружног јавног тужилаштва увиђај су обавили грађевински и саобраћајни вјештак. Градишка од ноћас не мирује. Град је јутро дочекао са бројним проблемима.
"На мосту није било возила, а овдје није било пјешака, односно грађана који пролазе. Додатна ствар, морам да похвалим ПУ Градишке зато што задњих 7-8 дана имамо матурске вечери наших средњошколаца, ово су два позната кафића гдје се они окупљају, и полиција је негдје око 12 сати буквално приморала омладину да се разиђе и то је допринијело томе да заиста ником ништа није било", изјавио је градоначелник Градишке Зоран Аџић.
Окупили су се и грађани да виде шта се ноћас десило. Многи од њих са којима смо разговарали коментарисали су да се урушавање могло очекивати. Кажу, мост је стар, неопходна му је санација, а сваки дан закрчен је камионима који превозе робу. Свима је најбитније да је све стало на урушеној конструкцији, без људских жртава.
"Све у свему жалосно што је дошло до тога. Добро је што није нико настрадао. Могло је возило одозго или било шта да се деси. Омладина шета овуда, народ стари, млади, није битно - могао је да настрада. То се није смјело догодити", "Срећа да није било жртава и није било ничега, а до чега је дошло, то ће се тек знати", "Сваки други дан прелазим тамо. Имам кућу тамо, ено жена с оне стране Саве, а ја с ове, и видите како је. Ја требам сад ићи њој однијети хране, и не могу", рекли су за АТВ забринути грађани.
Угоститељски објекти који се налазе непосредно испод моста су затворени. Очевици догађаја од ноћас за АТВ су испричали да се чуо јак удар и да су помислили да је камион ударио у мост. Одмах су реаговали да помогну, али на сву срећу неколико особа које су се налазиле у близини су биле на безбједној дистанци. Један од власника оближњих објеката одмах је отишао на мост гдје је гранични прелаз како би упозорио запослене и путнике да не иду даље. Пред камеру није хтио, каже, битно је да се све добро завршило. Старији становници Градишке су нам испричали да терет какав свакодневно носи мост у Градишци, колико год да је добар, не може издржати.
На лицу мјеста били су и представници Путева Српске. Поручују да је сам мост преко ријеке Саве је безбједан, проблем је на приступном путу на надвожњаку гдје се одломио пјешачке стазе. Узрок је за сада непознат, а извођач радова одмах је започео санацију.
"Очекујемо у наредних пар дана да извођач радова обави све, односно заврши све своје послове, како би могли пустити што прије у саобраћај. Такође смо наложили пробно испитивање моста, односно испитивање моста пробним оптерећењем, односно мостова, тих приступних мостова ка главном мосту преко ријеке Саве - то су два подвожњака - утврђивање њихове носивости, која ће се обавити сутра. Сутра у другој половини дана имаћемо информацију да ли можемо и у ком капацитету пустити у саобраћај, дакле преко тих приступних мостова. Напомињем још да је сам мост преко ријеке Саве апсолутно безбједан", казао је в.д. директора Ј.П "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Мост је можда безбједан, али није сигурно да ли је прилаз безбједан. О свему ће суд дати стручњаци.
"Начин одржавања мостова на Сави, који граниче Републику Српску, односно БиХ са Хрватском јесте да по пола улаже Вијеће министара, односно министарство саобраћаја у Вијећу министара и ресорно министарство Републике Хрватске. Није задњих година било никаквих радова на одржавању моста из разлога што буџети касне у Вијећу министара и никад није до сад издвојена ниједна једина конвертибилна марка", казао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
На граничном прелазу нестварна слика, нема ниједног аутомобила ни камиона. Бројни возачи аутомобиле и камиона који су се упутили према ЕУ враћени су из Градишке. Гранична полиција БиХ обавијестила је Тужилаштво БиХ да је саобраћај преко међународног граничног прелаза Градишка – Стара Градишка потпуно обустављен. Упућен је апел возачима да до даљег користе алтернативне граничне прелазе.
