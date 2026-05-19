Прекинули ћутњу: ЕУ поздравила привремено отварање новог Граничног прелаза

19.05.2026 18:38

Делегација ЕУ у БиХ поздравила је брзу реакцију надлежних органа због привременог отварања новог Граничног прелаза Градишка након проблема са старим усљед урушавања моста.

"Овакав привремени аранжман помоћи ће у ублажавању уских грла, побољшању протока робе и путника, те осигурати тренутно растерећење превозницима и привредним субјектима. Истовремено, привремена мјера наглашава потребу да се без одлагања крене ка одрживом, дугорочном рјешењу које осигурава потпуно и предвидиво функционисање прелаза и омогућава да нова гранична инфраструктура, изграђена уз финансијску подршку ЕУ-а, оствари предвиђене економске и користи повезивања", саопштено је из ЕУ делегације.

Министарство безбједности БиХ донијело је рјешење којим се омогућава преусмјеравање саобраћаја преко новог моста у Градишци, након што је члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић поново блокирао отварање.

Позитиван одговор стигао је и од Хрватске, сазнаје АТВ. Они ће отворити овај Гранични прелаз кроз неколико сати.

Након урушавања моста, стари Гранични прелаз у Градишци је затворен, а на хитној сједници Управног одбора УИО Зијад Крњић је поново блокирао отварање новог.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић критиковао је међународну заједницу због ћутања о блокадама новог граничног прелаза и позвао их да реагују.

