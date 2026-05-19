Прекинули ћутњу: ЕУ поздравила привремено отварање новог Граничног прелаза

Коментари:3
Делегација ЕУ у БиХ поздравила је брзу реакцију надлежних органа због привременог отварања новог Граничног прелаза Градишка након проблема са старим усљед урушавања моста.
"Овакав привремени аранжман помоћи ће у ублажавању уских грла, побољшању протока робе и путника, те осигурати тренутно растерећење превозницима и привредним субјектима. Истовремено, привремена мјера наглашава потребу да се без одлагања крене ка одрживом, дугорочном рјешењу које осигурава потпуно и предвидиво функционисање прелаза и омогућава да нова гранична инфраструктура, изграђена уз финансијску подршку ЕУ-а, оствари предвиђене економске и користи повезивања", саопштено је из ЕУ делегације.
Pozdravljamo brzu reakciju nadležnih domaćih organa u pravcu odobrenja privremenog rješenja koje će omogućiti operativnost novog Graničnog prelaza Gradiška, nakon problema s postojećim graničnim prelazom nastalih usljed urušavanja mosta. [1/3]— EU in Bosnia and Herzegovina (@eubih) May 19, 2026
Министарство безбједности БиХ донијело је рјешење којим се омогућава преусмјеравање саобраћаја преко новог моста у Градишци, након што је члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић поново блокирао отварање.
Позитиван одговор стигао је и од Хрватске, сазнаје АТВ. Они ће отворити овај Гранични прелаз кроз неколико сати.
Након урушавања моста, стари Гранични прелаз у Градишци је затворен, а на хитној сједници Управног одбора УИО Зијад Крњић је поново блокирао отварање новог.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић критиковао је међународну заједницу због ћутања о блокадама новог граничног прелаза и позвао их да реагују.
Најновије
Тренутно на програму