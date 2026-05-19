Амиџић: Видимо се у 18.45 на новом граничном прелазу Градишка

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић поручио је да ће отворити нови гранични прелаз Градишка куд год да пукло.
Након урушавања дијела моста на старом граничном прелазу саобраћај је обустављен, а члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић поново је блокирао отварање новог.
"Има да га отворим, па куд год да пукло…Видимо се у 18.45 на новом граничном прелазу Градишка", написао је Амиџић.
— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) May 19, 2026
Видимо се у 18.30 на новом граничном прелазу Градишка.
