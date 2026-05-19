Представнички дом: Размотрене измјене Закона о кажњавању величања усташтва

АТВ
19.05.2026 16:35

Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланици Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ обавили су расправу о Приједлог закона о допуни Кривичног закона БиХ, чији је предлагач посланик Бранислав Бореновић, а којим је предвиђено увођење затворске казне од три године за величање и употребу слогана симбола и ознака НДХ.

Бореновић је рекао се допуном Кривичног закона на једноставан начин даје адекватан одговор Парламентарне скупштине БиХ на величање и употребу слогана симбола и ознака повезаних са НДХ с обзиром на то да је ријеч о једном од најзлогласнијих режима, преноси СРНА.

Посланик СДА Сафет Кешо похвалио је намјеру Бореновића и навео да измјене Кривичног закона не обухватају све што треба, те да постоји могућност да се кроз амандмане овај акт поправи.

Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Селман предсједник, Ожеговић и Турић судије Уставног суда Републике Српске

Замјеник предсједавајућег Представничког дома Маринко Чавара упитао је Бореновића шта је циљ овог приједлога закона и да се у времену када треба да се говори о европским интеграцијама сервира оно шта се радило прије 80 година.

Без расправе је апсолвиран Приједлог закона о измјенама Закона о држављанству БиХ чији је предлагач посланик Јасмин Имамовић. Овим измјенама се лицима која су се одрекла држављанства БиХ олакшава његово поновно стицање.

Апсолвиран је и Приједлог закона о допуни Закона о личној карти држављана БиХ чији су предлагачи посланици Саша Магазиновић и Денис Звиздић.

Образлажући овај приједлог, Магазиновић је рекао да је циљ да се омогући вађење личне карте у року краћем од 15 дана, јер за то постоји потреба код склапања брака и промјене презимена.

