Скутером покосио дјевојку на електричном тротинету: Возио без возачке дозволе

19.05.2026 17:19

Фото: МУП Србије

Током дана испред Економске школе у Новом Пазару дошло је до тешке незгоде када је дјевојку на електричном тротинету ударио скутер. Она је возилом Хитне помоћи превезена у болницу.

- Иако је у први мах било ријечи да је момак који је управљао скутером крив јер је ударио у дјевојку, појавио се други снимак на ком се види како женска особа која је на електричном тротинету прилази коловозу и без да је погледала у десну страну упада испред мотоцикла који је удара. Возач мотора тако није имао довољно времена да избјегне судар - каже за РИНУ један од очевидаца.

Како се незванично сазнаје, након што је полиција извршила увиђај, утврђено је да мушкарац који је управљао мотоциклом није имао положен возачки испит за управљање мотоциклом.

Овај инцидент поново је отворио питање безбједности у саобраћају, посебно када је ријеч о све већем броју електричних тротинета и других лаких електричних возила на улицама Новог Пазар.

(Телеграф.рс)

