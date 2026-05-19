Избола комшиницу и смрскала јој главу чекићем: Стравичан злочин у Шкотској добио судски епилог

19.05.2026 17:49

Чекић на столу поред осталог алата.
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Клер Килдаф (40) осуђена је на доживотни затвор с минималном казном од 21 године због бруталног убиства своје 61-годишње комшинице Ен Кол, које је починила чекићем и ножем у њеном стану у Рутхерглену у Шкотској.

Килдаф је злочин починила неколико дана прије Божића 2023. године, а затим је кривицу покушала свалити на другу особу, пише Скај Њуз.

На Високом суду у Гласгову речено је да се злочин догодио у ноћи с 21. на 22. децембра 2023. Килдаф, која је била у дуговима, отишла је у дом своје комшинице и, знајући како приступити њеној банковној апликацији, пребацила 320 фунти на властити рачун.

Судија Лорд Артхурсон у образложењу пресуде навео је како поступци убице "јасно упућују на хладнокрвно и прорачунато убиство почињено из финанцијске користи".

У једном тренутку током ноћи, Килдаф је кренула у смртоносни напад. Ен Кол задобила је најмање 21 ударац чекићем по глави те је више пута избодена ножем по врату и тијелу. Судија је напад описао као "потпуно махнит и дуготрајан".

Убијена Ен Кол

"Повреде ваше жртве биле су катастрофалне и стравичне, додао је обраћајући се осуђеној. "Започели сте и довршили злочин док ваша беспомоћна жртва није ни слутила какав јој се дивљачки, немилосрдан и смртоносан напад спрема", рекао је.

Након убиства, Килдаф је назвала хитну службу и лажно тврдила да је пронашла комшиницу у локви крви. Хитна помоћ је по доласку могла само прогласити смрт Ен Кол у 1 сат ујутро 22. децембра. Убица је у међувремену сакрила оружје и одјећу коју је носила у рупу испод пода у свом стану.

Шкотска полиција покренула је истрагу и ухапсила Килдаф 2. фебруара 2024. године. Полицајци су пронашли скривене доказе, а прегледом њеног мобилног телефона откривен је низ претрага у ноћи напада, међу којима су биле и "најсмртоносније убодне ране", "повреда главе чекићем" и "убодна рана у врат". Суочена с доказима, Килдаф је јуче на суду признала кривицу.

Убијена је два пута побиједила рак

Судија Артурсон истакнуо је да је Ен Кол, која је живјела сама са својим псом Лолом, била "врло вољена" мајка троје дјеце и имала је осам унучади, од којих је двоје рођено након њене смрти. Описана је као омиљена комшиница и поштовани члан заједнице.

"Госпођа Кол два пута је побиједила рак и живјела је испуњеним и сретним животом окружена породицом, пријатељима и комшијама", рекао је судија. "Имао сам прилику прочитати потресне изјаве њених ожалошћених кћерки, сина и једне унуке. Као што је једно од њене дјеце сликовито рекло, због тога што сте те ноћи убили њихову мајку и баку, њихови животи више никада неће бити потпуни", додао је.

Главни детектив Линзи Вотерс изјавила је да је овај "насилан и шокантан напад" био разоран за породица и пријатеље жртве.

"Иако никаква пресуда не може заиста ублажити бол њихова губитка, надамо се да ће донијети одређену утјеху њезиним најмилијима док се Клидаф суочава с посљедицама својих дјела", додала је, преноси Индекс.хр.

