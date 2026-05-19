Избола комшиницу и смрскала јој главу чекићем: Стравичан злочин у Шкотској добио судски епилог

Клер Килдаф (40) осуђена је на доживотни затвор с минималном казном од 21 године због бруталног убиства своје 61-годишње комшинице Ен Кол, које је починила чекићем и ножем у њеном стану у Рутхерглену у Шкотској.
Килдаф је злочин починила неколико дана прије Божића 2023. године, а затим је кривицу покушала свалити на другу особу, пише Скај Њуз.
На Високом суду у Гласгову речено је да се злочин догодио у ноћи с 21. на 22. децембра 2023. Килдаф, која је била у дуговима, отишла је у дом своје комшинице и, знајући како приступити њеној банковној апликацији, пребацила 320 фунти на властити рачун.
Судија Лорд Артхурсон у образложењу пресуде навео је како поступци убице "јасно упућују на хладнокрвно и прорачунато убиство почињено из финанцијске користи".
У једном тренутку током ноћи, Килдаф је кренула у смртоносни напад. Ен Кол задобила је најмање 21 ударац чекићем по глави те је више пута избодена ножем по врату и тијелу. Судија је напад описао као "потпуно махнит и дуготрајан".
"Повреде ваше жртве биле су катастрофалне и стравичне, додао је обраћајући се осуђеној. "Започели сте и довршили злочин док ваша беспомоћна жртва није ни слутила какав јој се дивљачки, немилосрдан и смртоносан напад спрема", рекао је.
Након убиства, Килдаф је назвала хитну службу и лажно тврдила да је пронашла комшиницу у локви крви. Хитна помоћ је по доласку могла само прогласити смрт Ен Кол у 1 сат ујутро 22. децембра. Убица је у међувремену сакрила оружје и одјећу коју је носила у рупу испод пода у свом стану.
Шкотска полиција покренула је истрагу и ухапсила Килдаф 2. фебруара 2024. године. Полицајци су пронашли скривене доказе, а прегледом њеног мобилног телефона откривен је низ претрага у ноћи напада, међу којима су биле и "најсмртоносније убодне ране", "повреда главе чекићем" и "убодна рана у врат". Суочена с доказима, Килдаф је јуче на суду признала кривицу.
Судија Артурсон истакнуо је да је Ен Кол, која је живјела сама са својим псом Лолом, била "врло вољена" мајка троје дјеце и имала је осам унучади, од којих је двоје рођено након њене смрти. Описана је као омиљена комшиница и поштовани члан заједнице.
"Госпођа Кол два пута је побиједила рак и живјела је испуњеним и сретним животом окружена породицом, пријатељима и комшијама", рекао је судија. "Имао сам прилику прочитати потресне изјаве њених ожалошћених кћерки, сина и једне унуке. Као што је једно од њене дјеце сликовито рекло, због тога што сте те ноћи убили њихову мајку и баку, њихови животи више никада неће бити потпуни", додао је.
Главни детектив Линзи Вотерс изјавила је да је овај "насилан и шокантан напад" био разоран за породица и пријатеље жртве.
"Иако никаква пресуда не може заиста ублажити бол њихова губитка, надамо се да ће донијети одређену утјеху њезиним најмилијима док се Клидаф суочава с посљедицама својих дјела", додала је, преноси Индекс.хр.
