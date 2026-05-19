Драма у Њемачкој: Зграда нестала у секунди, страхује се да има затрпаних

Аутор:

АТВ
19.05.2026 16:54

Урушена зграда у њемачком граду Герлицу.
Фото: Printscreen/X/ Zetatalk with Manatat

Спасилачке екипе цијеле ноћи трагале су за несталим особама након што се у њемачком граду Герлицу, близу границе са Пољском, срушила стамбена зграда за коју се сумња да је уништена у снажној експлозији гаса.

Полиција је саопштила да су најмање три особе нестале, док су екипе на терену морале да раде под посебним мјерама опреза због опасности од новог цурења гаса.

Рушевине претражују ручно и багерима

Након што пси трагачи нису успјели да лоцирају затрпане особе, спасиоци су почели да уклањају огромне количине шута користећи багере, али и ручно, како не би угрозили могуће преживјеле.

Првобитно се страховало да је под рушевинама остало чак пет особа, али је полиција касније саопштила да тај број ипак није тачан.

„Видио сам само гомилу рушевина“

Потресну исповијест дао је мушкарац који је страховао да су му жена и рођак затрпани након урушавања.

Како је испричао, тог дана стигли су на одмор у изнајмљени апартман.

Док је био у оближњем супермаркету, зачуо је снажну експлозију.

"Када сам се вратио, више није било зграде. Видио сам само огромну гомилу рушевина", рекао је он њемачким медијима.

Срушена историјска зграда

Према информацијама полиције, урушена зграда изграђена је у старом вилхелминовском стилу и у њој су се налазили апартмани за одмор и станови за изнајмљивање.

Герлиц, град са око 57.000 становника, познат је по очуваном старом језгру које често служи као локација за снимање међународних филмова и серија.

Страх од нових урушавања

Због могућности додатног цурења гаса и нестабилности конструкције, спасилачке екипе раде веома опрезно.

Полиција је блокирала шире подручје око мјеста несреће, док истрага о тачном узроку експлозије и даље траје., преноси Ало.

