Драма у Њемачкој: Зграда нестала у секунди, страхује се да има затрпаних

Спасилачке екипе цијеле ноћи трагале су за несталим особама након што се у њемачком граду Герлицу, близу границе са Пољском, срушила стамбена зграда за коју се сумња да је уништена у снажној експлозији гаса.
Полиција је саопштила да су најмање три особе нестале, док су екипе на терену морале да раде под посебним мјерама опреза због опасности од новог цурења гаса.
Након што пси трагачи нису успјели да лоцирају затрпане особе, спасиоци су почели да уклањају огромне количине шута користећи багере, али и ручно, како не би угрозили могуће преживјеле.
❗Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz werden weiterhin drei Menschen vermisst. Zwei der ursprünglich fünf Vermissten seien kurz nach Mitternacht aufgetaucht, ihnen gehe es gut, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. pic.twitter.com/VWAshpJZKp— Arbeitsbreak (@Arbeitsbreak) May 19, 2026
Првобитно се страховало да је под рушевинама остало чак пет особа, али је полиција касније саопштила да тај број ипак није тачан.
Потресну исповијест дао је мушкарац који је страховао да су му жена и рођак затрпани након урушавања.
Како је испричао, тог дана стигли су на одмор у изнајмљени апартман.
Док је био у оближњем супермаркету, зачуо је снажну експлозију.
"Када сам се вратио, више није било зграде. Видио сам само огромну гомилу рушевина", рекао је он њемачким медијима.
Према информацијама полиције, урушена зграда изграђена је у старом вилхелминовском стилу и у њој су се налазили апартмани за одмор и станови за изнајмљивање.
Building Collapse — Görlitz, Germany— Zetatalk with Manatat (@ZetatalkMW) May 19, 2026
Rescue teams in eastern Germany searched Tuesday morning for 3 people who were missing after a building collapsed in the eastern city of Görlitz near the Polish border. May 19https://t.co/SCUaQ95hXL pic.twitter.com/8bw7wrQ9FL
Герлиц, град са око 57.000 становника, познат је по очуваном старом језгру које често служи као локација за снимање међународних филмова и серија.
Због могућности додатног цурења гаса и нестабилности конструкције, спасилачке екипе раде веома опрезно.
Полиција је блокирала шире подручје око мјеста несреће, док истрага о тачном узроку експлозије и даље траје., преноси Ало.
