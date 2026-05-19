Хаос у Египту: Убио осам људи на аутобуској станици, полиција га ликвидирала

Наоружани нападач у Египту убио је осморо људи у пуцњави на аутобуској станици прије него што га је убила полиција, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Пуцњава се десила у Абнубу, око 300 километара јужно од Каира у провинцији Асиут.
Повријеђено је још пет особа.
Министарство унутрашњих послова наводи да је починилац насумично пуцао на пролазнике на аутобуској станици.
Снаге безбједности су му потом ушле у траг на пољопривредном земљишту и убијен је у обрачуну са полицијом, пренијела је агенција ДПА.
Према прелиминарним резултатима истраге, починилац је неко вријеме патио од психичких проблема и лијечен је у психијатријској болници у Каиру, преноси Срна.
