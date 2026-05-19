Logo
Large banner

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

Аутор:

АТВ
19.05.2026 11:52

Коментари:

0
Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен
Фото: ATV

Ово је доказ како систем, не да не функционише, ово је доказ иживљавања какав досад није виђен. Имамо нови гранични прелаз и имамо имао институције које кочи један човјек, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске говорећи о обрушавању дијела моста у Градишци и о блокади Зијада Крњића.

"Наши припадници МУП су прије урушавања моста, обилазећи комплетан град, удаљавали матуранте од јавних објеката и грађевина како се не би десиле неке нежељене околности. Друго, да не говорим да преко моста прелазе аутобуси пуни дјеце гдје су екскурзије у току али и други учесници саобраћаја. Ово је доказ како систем не да не функционише већ доказ иживљавање које до сада није виђено", рекао је Минић.

Влада ће покренути све механизме и процедуре како би се отворио нови гранични прелаз, рекао је Минић.

"Од раних јутарњих часова од како смо добили информацију о урушавању дијела моста на ГП у Градишци Влада Српске, колико је год могуће, предузима активностима на рјешавању проблема. Упознати смо са свим и сматра да је нужно да се све уради како би откочили овај процес који се тиче отварања новог граничног прелаза", рекао је предсједник Владе Српске, Саво Минић.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пао мост Градишка

Гранични прелаз Градишка

Саво Минић

Зијад Крњић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срђан Амиџић се обраћа медијима након сједнице УО УИО

БиХ

Срђан Амиџић се обраћа медијима након сједнице УО УИО

46 мин

0
Обрушио се дио Савског моста

БиХ

"Стална комуникација са институцијама у БиХ и Хрватској због моста у Градишци"

47 мин

0
Привредна комора Републике Српске затражила је од Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ да се одмах прекине блокада и промијени одлука којом се онемогућава стављање у функцију новог граничног прелаза Градишка са новим мостом преко Саве.

Република Српска

Привредна комора Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци, Крњић да покаже одговорност

1 ч

0
ГП Градишка

Република Српска

"Путеви Српске": Дат налог за хитну санацију подвожњака на граничном прелазу у Градишци

1 ч

0

Више из рубрике

Унија послодаваца Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци

Република Српска

Унија послодаваца Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци

34 мин

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Допуне закона о социјалној заштити као нацрт у редовној скупштинској процедури

54 мин

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Пораст корисника права на туђу његу и помоћ у Српској

58 мин

0
Привредна комора Републике Српске затражила је од Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ да се одмах прекине блокада и промијени одлука којом се онемогућава стављање у функцију новог граничног прелаза Градишка са новим мостом преко Саве.

Република Српска

Привредна комора Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци, Крњић да покаже одговорност

1 ч

0

  • Најновије

12

10

Окончан увиђај на мосту у Градишци, саобраћај обустављен

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner