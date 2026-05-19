Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

Ово је доказ како систем, не да не функционише, ово је доказ иживљавања какав досад није виђен. Имамо нови гранични прелаз и имамо имао институције које кочи један човјек, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске говорећи о обрушавању дијела моста у Градишци и о блокади Зијада Крњића.
"Наши припадници МУП су прије урушавања моста, обилазећи комплетан град, удаљавали матуранте од јавних објеката и грађевина како се не би десиле неке нежељене околности. Друго, да не говорим да преко моста прелазе аутобуси пуни дјеце гдје су екскурзије у току али и други учесници саобраћаја. Ово је доказ како систем не да не функционише већ доказ иживљавање које до сада није виђено", рекао је Минић.
Влада ће покренути све механизме и процедуре како би се отворио нови гранични прелаз, рекао је Минић.
"Од раних јутарњих часова од како смо добили информацију о урушавању дијела моста на ГП у Градишци Влада Српске, колико је год могуће, предузима активностима на рјешавању проблема. Упознати смо са свим и сматра да је нужно да се све уради како би откочили овај процес који се тиче отварања новог граничног прелаза", рекао је предсједник Владе Српске, Саво Минић.
Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
