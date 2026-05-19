"Стална комуникација са институцијама у БиХ и Хрватској због моста у Градишци"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство транспорта и комуникација у Савјету министара, након урушавања дијела моста преко ријеке Саве у Градишци, у сталној је комуникацији са надлежним институцијама у БиХ и Хрватској с циљем утврђивања стања моста и предузимања неопходних мјера, саопштено је из тог министарства.
Из Министарства су навели да ће више информација о степену оштећења и евентуалним мјерама санације бити познато након завршетка стручног прегледа оштећења, преноси Срна.
У саопштењу се напомиње да је Министарство транспорта и комуникација, заједно са Министарством мора, промета и инфраструктуре Хрватске, надлежно за провођење Споразума о одржавању мостова на граници између БиХ и Хрватске.
При томе се финансирање одржавања и реконструкције врши по принципу 50 према 50 одсто, док се послови повезани с одржавањем мостова обављају путем надлежних тијела надлежних за путну инфраструктуру, односно "Путева Републике Српске", те "Хрватских цеста", додаје се у саопштењу.
До обрушавања је дошло ноћас иза поноћи, након чега су надлежне полицијске службе обуставиле саобраћај преко моста, као и на прилазним саобраћајницама у Градишци, чиме је привремено обустављен рад граничног прелаза Градишка.
На лице мјеста упућене су стручне екипе "Путева Републике Српске" и "Хрватских цеста" ради спровођења детаљног прегледа стања моста и процјене безбједности његове даље употребе.
Мост који повезује Градишку и Стару Градишку у Хрватској изграђен је 1956. године, а његова укупна дужина је 240 метара.
С обзиром на значај овог граничног прелаза за међународни путнички и теретни саобраћај, биће одржана ванредна сједница Савјета министара на којој ће се разматрати информације надлежних институција, стање моста, као и хитне активности с циљем што скоријег успостављања безбједног одвијања саобраћаја, потврђено је из Министарства транспорта и комуникација.
Из тог ресора додали су да ће наставити да прате ситуацију и благовремено информишу јавност о свим даљим активностима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч4
Најновије
12
04
11
56
11
52
11
51
11
48
Тренутно на програму