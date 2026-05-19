Кошарац: У току дана наћи институционални оквир да се донесе одлука о отварању новог ГП Градишка

АТВ
19.05.2026 10:01

Сташа Кошарац
Урушавање бетонске конструкције и ограде на мосту код граничног прелаза Градишка директна је посљедица недопустиве политичке блокаде из ФБиХ, нагласио је у изјави за Срну замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је указао да уколико Управни одбор УИО БиХ данас не уради свој дио посла, неопходно је хитно у току дана наћи нови институционални оквир како би се, у складу са законом, донијела одлука о отварању новог граничног прелаза Градишка.

"Ми не смијемо дозволити да дође до колапса у спољнотрговинском промету, као ни да наши грађани буду жртве популистичких блокада из Сарајева", поручио је Кошарац у писаној изјави за Срну из Бакууа.

Он је рекао да заиста сматра да је опструкција отварања новог граничног прелаза у Градишки вандалски и апсолутно неприхватљив чин, који пркоси здравом разуму и свим напорима институција Српске, БиХ и Хрватске, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Сташа Кошарац

ГП Градишка

Затворен ГП Градишка

УИО БиХ

