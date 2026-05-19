"Путеви Српске": Дат налог за хитну санацију подвожњака на граничном прелазу у Градишци

АТВ
19.05.2026 10:44

ГП Градишка
Фото: Društvene mreže

Вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић дао је налог предузећу "Нискоградња" да одмах и без одлагања приступи санацији оштећења на подвожњаку који је приступ мосту на граничном прелазу у Градишци.

Јанковић је дао налог овом предузећу и да организује рад у режиму од 24 часа да би оштећење било санирано у најкраћем могућем року и омогућено безбједно и несметано одвијање саобраћаја.

Наређено је и испитивање остатка конструкције, два подвожњака ка приступу мосту на основу кога ће бити одлучено у

ком капацитету се ова дионица може пустити у саобраћај, саопштено је из предузећа "Путеви".

Екипе предузећа "Путеви" јутрос су одмах изашле на терен и утврдиле да је оштећење настало на дијелу пјешачке стазе и заштитне ограде.

Огласио се АМСРС: Затворен ГП Градишка

На мосту преко ријеке Саве у Градишци дошло је дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

До урушавање је дошло око један час послије поноћи, а срећом на мосту није у том тренутку био нико, те нема повријеђених, преноси Срна.

