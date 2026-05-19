Минић: Срећом избјегнута трагедија, хировитост једног човјека блокира отварање новог прелаза

Аутор:АТВ
Коментари:0
Срећа је да у урушавању моста у Градишци није било страдалих и повријеђених. Овај догађај је озбиљно упозорење да више нема простора за одлагање отварања новог граничног прелаза, којег у блокади држи хировитост једног човјека, поручио је премијер Српске Саво Минић.
- Очекујемо хитну реакцију УИО. Безбједност грађана и нормално функционисање привреде и саобраћаја морају бити изнад сваке бахатости, мржње и опструкција - написао је он на Икс-у.
Срећа је да у урушавању моста у Градишци није било страдалих и повријеђених.— Саво Минић (@minic_savo) May 19, 2026
Овај догађај је озбиљно упозорење да више нема простора за одлагање отварања новог граничног прелаза, којег у блокади држи хировитост једног човјека.
Очекујем хитну реакцију УИО. Безбједност грађана и…
Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч4
Република Српска
3 ч0
БиХ
3 ч7
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Најновије
12
10
12
04
11
56
11
52
11
51
Тренутно на програму