Минић: Срећом избјегнута трагедија, хировитост једног човјека блокира отварање новог прелаза

19.05.2026 10:00

Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Срећа је да у урушавању моста у Градишци није било страдалих и повријеђених. Овај догађај је озбиљно упозорење да више нема простора за одлагање отварања новог граничног прелаза, којег у блокади држи хировитост једног човјека, поручио је премијер Српске Саво Минић.

- Очекујемо хитну реакцију УИО. Безбједност грађана и нормално функционисање привреде и саобраћаја морају бити изнад сваке бахатости, мржње и опструкција - написао је он на Икс-у.

Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

