"Хвала Зијаду Крњићу": Ковачевић о обрушавању дијела моста у Градишци

19.05.2026 08:16

Хвала Зијаду Крњићу, човјеку који нам не дозвољава да заборавимо шта за Српску значи бити у БиХ, изјавио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"Ипак, побиједиће на крају здрав разум. Побиједиће Српска. Кад тад!", поручио је Ковачевић коментаришући обрушавање дијела старог моста у Градишци и привремено затварање најфреквентнијег граничног прелаза у Републици Српској и БиХ.

На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.

Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.

Умало трагедија: Право је чудо како нико није повријеђен у обрушавању дијела моста у Градишци

Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.

Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.

