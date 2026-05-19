Logo
Large banner

Сједница Народне скупштине, ево шта је све пред посланицима

Аутор:

АТВ
19.05.2026 07:42

Коментари:

1
Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ

На данашњој сједници Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци посланици би по хитном поступку требало да разматрају и Приједлог закона о граду Фоча, којим се уређују подручје, надлежности, органи и финансирање ове локалне заједнице.

У материјалима достављеним Скупштини наводи се да су испуњени прописани услови за промјену статуса општине Фоча у град, а парламенту је достављен и детаљан елаборат о оправданости захтјева за стицање статуса града, уз информације да Фоча представља јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја.

У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, општина може добити статус града и ако је стопа запослености на подручју те локалне заједнице изнад републичког просјека - или ако има најмање десет година пет студијских програма у смислу закона којим се уређује високо образовање, више од 2.000 студената на овим програмима и богато културно-историјско насљеђе.

На подручју Фоче дјелују Медицински факултет у саставу Универзитета у Источном Сарајеву и Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки".

Уз богато културно-историјско насљеђе, тамо су и бројни природни и културни локалитети који представљају знатне ресурсе и основу за развој туризма, привреде и укупног друштвеног развоја.

Посебно се издваја Национални парк "Сутјеска" - највећи и најстарији национални парк у БиХ.

На предложеном дневном реду од 28 тачака је и Приједлог закона о измјенама закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске по хитном поступку.

По хитном поступку биће разматран и Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто-пута Гламочани-Бањалука–Млиништа, као и избор предсједника и судије Уставног суда Републике Српске на приједлог предсједника Републике.

На сједници би требало да буде разматран и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима - по хитном поступку.

По хитној процедури требало би да буду разматрани и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о електричној енергији, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу.

Пред посланицима је и разматрање Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2025. годину.

Почетак сједнице заказан је у 10.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Свечана академија поводом 100 година ФК 'Борац'

Република Српска

Минић: 100 година "Борца" велики јубилеј за Бањалуку и Републику Српску

13 ч

7
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академија поводом 100 година постојања ФК Борац

Република Српска

Додик: Борац је ријеч која траје као и Република Српска

14 ч

5
Штампање уџбеника за Енглески језик.

Република Српска

Издвојено 12 милиона КМ за бесплатне уџбенике за 80.000 ученика

16 ч

0
генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу

Република Српска

Не одустаје се од борбе за Младићево пуштање на лијечење

16 ч

0

  • Најновије

12

10

Окончан увиђај на мосту у Градишци, саобраћај обустављен

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner