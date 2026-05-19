Умало трагедија: Право је чудо како нико није повријеђен у обрушавању дијела моста у Градишци

19.05.2026 08:06

Фото: Facebook / Radio televizija Gradiška

Јутрос нешто иза 1 час, обрушио се дио Савског моста у Градишци, а право је чудо како нико није повријеђен у овом несрећи.

Наиме, у непосредној близини моста, налазе се бројни угоститељски објекти и њихове баште.

Обрушио се дио Савског моста

Оно што је још већа "срећа" у овој несрећи јесте да се нико није налазио на или испод мост у тренутку обрушавања.

Како се може видјети, "пао" је пјешачки дио, тачније тротоар.

На све ово треба додати и да су гимназијалци синоћ имали прославу матуре, а овај дио је познат у Градишци као мјесто се се млади окупљају у вечерњим изласцима.

Подсјећамо, сем моста и Граничног прелаза Градишка, затворен је и саобраћај Улицом Војводе Степе испод моста као и Видовданском улицом.

Огласио се АМС РС

Због урушавања дијела моста затворен је ГП Градишка. На ГП Козарска Дубица појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута, саопштио је АМС Српске.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

- Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила - саопштио је АМС Српске.

