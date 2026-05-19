Обрушио се дио Савског моста у Градишци, затворен гранични прелаз

Дио Савског моста у Градишци обрушио се јутрос нешто иза 1 час, а гранични прелаз је привремено затворен.
Срећом, у тренутку несреће нико није био на мосту, те није било повријеђених.
Гранични прелаз Градишка је привремено затворен, као и саобраћај на том подручју.
На терену је и полиција која регулише саобраћај.
Оно што посебно забрињава јесте да у том дијели има много кафића, па је права срећа како се нико није затекао у том тренутку у близини мјеста несреће, а ни на мосту.
