Обрушио се дио Савског моста у Градишци, затворен гранични прелаз

Аутор:

АТВ
19.05.2026 07:20

Фото: screenshot

Дио Савског моста у Градишци обрушио се јутрос нешто иза 1 час, а гранични прелаз је привремено затворен.

Срећом, у тренутку несреће нико није био на мосту, те није било повријеђених.

Гранични прелаз Градишка је привремено затворен, као и саобраћај на том подручју.

На терену је и полиција која регулише саобраћај.

Оно што посебно забрињава јесте да у том дијели има много кафића, па је права срећа како се нико није затекао у том тренутку у близини мјеста несреће, а ни на мосту.

