Наставља се промет робе и путника преко новог моста у Градишци

Аутор:АТВ
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Међународни промет робе и путника преко граничних прелаза између БиХ и Хрватске наставиће да се привремено одвија преко новог моста у Градишци, након што су усаглашени ставови делегација БиХ и Хрватске, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање БиХ.
"Након потписивања уговора о граничним прелазима између БиХ и Хрватске и усаглашеног става делегација БиХ и Хрватске - саобраћај ће бити настављен. То подразумијева промет роба и путника преко новог моста између Градишке и Горње Вароши", наведено је у саопштењу.
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто и хрватски премијер Андреј Пленковић потписали су данас у Сарајеву уговор између БиХ и Хрватске о граничним прелазима
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