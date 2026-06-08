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Наставља се промет робе и путника преко новог моста у Градишци

Аутор:

АТВ
08.06.2026 15:19

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гранични прелаз нови мост Градишка
Фото: AMSRS

Међународни промет робе и путника преко граничних прелаза између БиХ и Хрватске наставиће да се привремено одвија преко новог моста у Градишци, након што су усаглашени ставови делегација БиХ и Хрватске, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање БиХ.

"Након потписивања уговора о граничним прелазима између БиХ и Хрватске и усаглашеног става делегација БиХ и Хрватске - саобраћај ће бити настављен. То подразумијева промет роба и путника преко новог моста између Градишке и Горње Вароши", наведено је у саопштењу.

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто и хрватски премијер Андреј Пленковић потписали су данас у Сарајеву уговор између БиХ и Хрватске о граничним прелазима

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Тагови :

Стање на границама

нови гранични прелаз Градишка

промет робе и путника

Гранични прелаз

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