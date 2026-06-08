Спремите се: У сриједу без струје 3.000 потрошача у Подрињу

Аутор:АТВ
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У Подрињу ће у сриједу, 10. јуна, без електричне енергије бити 3.000 потрошача због годишњег ремонта трафостанице "Козлук" и далековода, саопштено је из "Електро-Бијељине".
Од 9.00 до 17.00 часова струје неће имати потрошачи у насељеним мјестима Тршић, Табанци, Козлук, Угљари, Скочић, Трновица, Јасеница, Кисељак, Пађине и Роћевић.
Планским ремонтом обухваћени су далеководи "Каракај", "Кисељак", "Роћевић" и "Стандард".
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