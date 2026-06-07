Електро-Бијељина: Чак 2.500 потрошача данас без струје - ево до када

Аутор:АТВ
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Електричну енергију у Милићима данас неће имати 2.500 потрошача, због годишњег ремонта, најављено је из "Електро-Бијељине".
Плански ремонт трафостанице "Милићи" и припадајућих далековода трајаће од 8.30 до 17.00 часова.
Без електричне енергије биће потрошачи у градском подручју Милића и неколико насеља у руралном дијелу општине,преноси срна.
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