Logo
Large banner

Електро-Бијељина: Чак 2.500 потрошача данас без струје - ево до када

Аутор:

АТВ
07.06.2026 09:06

Коментари:

0
Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Електричну енергију у Милићима данас неће имати 2.500 потрошача, због годишњег ремонта, најављено је из "Електро-Бијељине".

Плански ремонт трафостанице "Милићи" и припадајућих далековода трајаће од 8.30 до 17.00 часова.

Без електричне енергије биће потрошачи у градском подручју Милића и неколико насеља у руралном дијелу општине,преноси срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Електро-Бијељина

Струја

насеља без струје

Милићи

Радови на мрежи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Друштво

Вријеме се мијења, ево шта метеоролози кажу за данас

30 мин

0
Православље, црква

Друштво

Сутра почиње Петровски пост: Вријеме када душа тражи мир

33 мин

0
beba porodilište

Друштво

Предивне вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 17 беба

39 мин

0
Кошаркашка репрезентација Србије

Кошарка

Баскеташи Србије на корак од свјетског злата: Орлови против Летоније за медаљу

47 мин

0

Више из рубрике

Приказан кориснички интерфејс платформе „е-Ситизен“ за град Приједор, који омогућава претрагу одборника Скупштине града ради постављања питања.

Градови и општине

Већина одборника без одговора на платформи "Е-ситизен"

14 ч

0
Зелена течност испуштена у Миљацку

Градови и општине

Грађани узнемирени због зелене боје у ријеци: Огласили се из Општине, објаснили о чему се ради

18 ч

0
Зелена течност испуштена у Миљацку

Градови и општине

Грађани узнемирени, зелена течност испуштена у ријеку

1 д

0
Спомен-обиљежје у Жепи код Хан Пијеска за страдалих 45 припадника Војске Републике Српске

Градови и општине

Крвави јун у Жепи: Парастос за 45 мучки убијених српских бораца

2 д

2

  • Најновије

09

30

Џил Бајден проговорила о здравственом стању супруга: Џо ће морати да живи са раком

09

21

Експлозија на Звездари: Младић остао без шаке након експлозије

09

12

Упозорење за путнике: Колоне на границама, чека се сатима

09

06

Електро-Бијељина: Чак 2.500 потрошача данас без струје - ево до када

09

00

Вријеме се мијења, ево шта метеоролози кажу за данас

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner