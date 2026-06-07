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Баскеташи Србије на корак од свјетског злата: Орлови против Летоније за медаљу

Аутор:

АТВ
07.06.2026 08:43

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Кошаркашка репрезентација Србије
Фото: Кошаркаши савез Србије

Репрезентација Србије у баскету 3x3 наставља поход ка титули свјетског шампиона.

Након драматичне побједе у четвртфиналу над Холандијом (21:19), српски баскеташи су обезбиједили пласман у полуфинале првенства у Варшави.

Након великог преокрета у завршници меча против Холанђана, српски тим је показао шампионски карактер, а сада их очекује одлучујући окршај за пролаз у финале.

Ривал Србије у полуфиналу је незгодна екипа Летоније. У другом полуфиналном пару састају се Њемачка и Француска.

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Тагови :

кошарка

баскеташи Србије

Свјетско првенство 2026

Орлови

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