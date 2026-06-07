Баскеташи Србије на корак од свјетског злата: Орлови против Летоније за медаљу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Репрезентација Србије у баскету 3x3 наставља поход ка титули свјетског шампиона.
Након драматичне побједе у четвртфиналу над Холандијом (21:19), српски баскеташи су обезбиједили пласман у полуфинале првенства у Варшави.
Након великог преокрета у завршници меча против Холанђана, српски тим је показао шампионски карактер, а сада их очекује одлучујући окршај за пролаз у финале.
Ривал Србије у полуфиналу је незгодна екипа Летоније. У другом полуфиналном пару састају се Њемачка и Француска.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Кошарка
12 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
22 ч0
Кошарка
23 ч1
Најновије
09
30
09
21
09
12
09
06
09
00
Тренутно на програму