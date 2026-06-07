Пуцали међу стотинама људи: 12 повријеђених у оружаном нападу у Охају

Аутор:АТВ
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Најмање 12 особа рањено је у пуцњави у близини љетног фестивала Олд Вест Енд у Толеду, у америчкој савезној држави Охајо, а осумњичени су у бјекству, саопштили су локални званичници.
Из полиције су навели да је пуцњава почела нешто послије 17.30 часова по локалном времену, а учествовала су најмање два наоружана лица која су, како се претпоставља, пуцала једно на друго, преноси Си-Ен-Ен.
Замјеник шефа полиције Толеда Џозеф Хефернан рекао је да су двије особе у критичном стању.
Међу повријеђенима су особе доби између 14 и 60 година, док је већина жртава у раним двадесетим годинама живота.
У тренутку пуцњаве на фестивалу се налазило неколико стотина људим, преноси Срна.
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