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Пуцали међу стотинама људи: 12 повријеђених у оружаном нападу у Охају

Аутор:

АТВ
07.06.2026 08:13

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Пуцали међу стотинама људи: 12 повријеђених у оружаном нападу у Охају
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање 12 особа рањено је у пуцњави у близини љетног фестивала Олд Вест Енд у Толеду, у америчкој савезној држави Охајо, а осумњичени су у бјекству, саопштили су локални званичници.

Из полиције су навели да је пуцњава почела нешто послије 17.30 часова по локалном времену, а учествовала су најмање два наоружана лица која су, како се претпоставља, пуцала једно на друго, преноси Си-Ен-Ен.

Замјеник шефа полиције Толеда Џозеф Хефернан рекао је да су двије особе у критичном стању.

Међу повријеђенима су особе доби између 14 и 60 година, док је већина жртава у раним двадесетим годинама живота.

У тренутку пуцњаве на фестивалу се налазило неколико стотина људим, преноси Срна.

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Тагови :

Пуцњава

САД вијести

Охајо

масовна пуцњава

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