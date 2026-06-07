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Предивне вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 17 беба

Аутор:

АТВ
07.06.2026 08:51

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, седам дјевојчица и 10 дјечака, речено је у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, двије у Добоју, а по једна беба у Зворнику, Приједору, Бијељини, Градишци и Источном Сарајеву.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и пет дјечака, у Добоју два дјечака, у Зворнику и Бијељини по једна дјевојчица, а у Приједору, Градишци и Источном Сарајеву по један дјечак.

Порода није било у Фочи, Требињу и Невесињу.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

бебе

Породилишта

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