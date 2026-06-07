Предивне вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 17 беба

Аутор:АТВ
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, седам дјевојчица и 10 дјечака, речено је у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, двије у Добоју, а по једна беба у Зворнику, Приједору, Бијељини, Градишци и Источном Сарајеву.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и пет дјечака, у Добоју два дјечака, у Зворнику и Бијељини по једна дјевојчица, а у Приједору, Градишци и Источном Сарајеву по један дјечак.
Порода није било у Фочи, Требињу и Невесињу.
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