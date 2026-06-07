Откривена тајна која се чувала три године: Убила мужа сјекиром, па га зазидала у бурету

Аутор:АТВ
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Случај који је прије двије године ледио крв у жилама становницима југа Србије, а о којем се и данас прича са невјерицом, јесте монструозно убиство Ивана Стојановића (40) које је починила његова супруга Биљана (38).
Тајна, скривана пуне три године, изашла је на видјело након што је Биљана пресудила себи, а њихова кћерка пронашла очев пасош.
Трагедија је почела да се одмотава у јуну 2022. године када је пронађено беживотно тијело Биљане Стојановић у породичној штали у околини Ниша. Поред ње су пронађени нож и отров, а вјеровало се да је починила самоубиство. Међутим, оно што је услиједило након сахране шокирало је јавност.
Њена кћерка је у кући пронашла пасош свог оца Ивана, за којег се вјеровало да ради у иностранству и да је на службеном путу. Сумњу је додатно подгријала чињеница да је у документу писало да је Иван посљедњи пут ушао у Србију још 2019. године, након чега није напуштао земљу.
Биљанин стриц, који је полицајац, одлучио је да претражи шталу након што је чуо приче да је Биљана причала како је тамо "сакрила злато". Иза преградног зида пронашао је буре од 200 литара, које је било зазидано циглама и испуњено слојевима пијеска и бетона. Када је буре оборено, угледао је лобању.
Претпоставља се да је Биљана 2019. године, приликом Ивановог повратка из Русије, убила мужа сјекиром, а потом тијело сакрила у бурету. У томе јој је, вјерујући у лаж да сакривају злато, помогла њена маћеха, која је касније полиграфски тестирана и утврђено је да није знала праву природу злочина.
Биљана је након убиства прекречила собу у којој је Иван настрадао и држала је закључаном, док је рођацима и дјеци годинама слала поруке у његово име, тврдећи да је на раду у иностранству и да нема приступ интернету.
Брат убијеног Ивана, Ненад, доживио је животну драму коју је тешко и замислити. Ово је, нажалост, други брат којег је изгубио. Први брат, Славиша, погинуо је пред његовим очима када је имао само четири године, након што га је случајно упуцао дјечак из села.
"Свашта сам прошао, жао ми је, рођени ми је брат. Али мора да се живи даље", рекао је раније Ненад, чија је породица након губитка Славише добила Ивана, да би га 40 година касније изгубила у незапамћеном злочину.
Иако су мјештани дуго сумњали да је Биљана имала саучесника, Више јавно тужилаштво у Лесковцу након опсежне истраге утврдило је да није било других учесника. Полиграфским тестирањем је потврђено да ни њен тадашњи емотивни партнер, нити чланови породице, нису знали за монструозан план који је Биљана годинама скривала.
Случај је закључен, али сјећање на овај језив догађај и данас изазива језу, остајући забиљежен као један од најбруталнијих злочина у новијој историји југа Србије, преноси Блиц.
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