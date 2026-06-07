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Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

Аутор:

АТВ
07.06.2026 08:06

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Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности
Фото: ATV

Република Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности и партнер за разговор, а не као проблем, како су је други годинама покушавали представити, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је истакао да Српска данас ужива поштовање међународних партнера који разумију њену позицију.

"Имамо поштовање и разумијевање важних међународних партнера и настављамо одлучно да штитимо Републику Српску, њене институције и права српског народа", навео је лидер СНСД-а.

Он се осврнуо и на важне међународне активности током протекле седмице.

"Током седмице боравио сам у Санкт Петербургу на Међународном економском форуму", подсјетио је Додик у својој објави.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

Русија

Санкт Петербург

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