Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

Аутор:АТВ
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Република Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности и партнер за разговор, а не као проблем, како су је други годинама покушавали представити, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је истакао да Српска данас ужива поштовање међународних партнера који разумију њену позицију.
"Имамо поштовање и разумијевање важних међународних партнера и настављамо одлучно да штитимо Републику Српску, њене институције и права српског народа", навео је лидер СНСД-а.
Он се осврнуо и на важне међународне активности током протекле седмице.
"Током седмице боравио сам у Санкт Петербургу на Међународном економском форуму", подсјетио је Додик у својој објави.
Република Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности и партнер за разговор, а не као проблем, како су је други годинама покушавали представити.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 7, 2026
Имамо поштовање и разумијевање важних међународних партнера и настављамо одлучно да штитимо Републику Српску, њене… pic.twitter.com/ZthGBmlDz8
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