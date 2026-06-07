Вечерас у поноћ замислите ове 3 жеље: Вјерује се да се испуњавају на велики празник

Свети Јован Крститељ спада међу најпоштованије свеце. Његов дан прославља се више пута у црквеном календару сваке године. Познат је као велики пророк који је најавио долазак Исуса Христа и који је страдао за вјеру ужасном смрти достојном мученика.

Треће обретење главе Светог Јована Крститеља обиљежава се 25. маја по црквеном, а 7. јуна по грегоријанском календару.

Како нам говори народно предање, на данашњи дан небо се отвара и душе умрлих одлазе на вјечни починак у рај. А када падне вече, погледајте у небо и тачно у поноћ замислите три жеље и оне ће се остварити у будућности, гласи вјеровање.

Нарочито је распрострањено вјеровање да се на овај празник не дирају ножеви, нити други оштри предмети како се не би повријеђивале ране невино страдалог светитеља.

Ово није једини празник посвећен Светом Јовану Крститељу, те будући да спада у најпоштованије свеце, његов дан прославља се више пута у току године. Код Срба празник Светог Јована обиљежава се 20. јануара, дан његовог рођења обиљежава се 7. јула, а дан смрти 29. августа као празник Усјековање.

Треће обретење главе Светог Јована Крститеља обиљежава се 25. маја по црквеном, а 7. јуна по грегоријанском календару, преноси Информер.