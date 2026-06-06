Упозорење из УИО: Градишка би од уторка могла остати без иједног граничног прелаза

Аутор:АТВ
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Уколико се у понедјељак потпише нови Уговор између Хрватске и БиХ о граничним прелазима постоји реална могућност да од уторка 9. јуна 2026. године на сјеверу БиХ на подрчју Градишке не буде у функцији ниједан гранични прелаз, упозоравају из Управе за индиректно опорезивање.
- На такав начин на цијелом сјеверу и сјеверозападу БиХ неће постојати ниједан гранични прелаз за промет роба које захтијевају потпуни инспекцијски надзором (тзв. БИП). УИО је усмено обавијештена да ће у понедјељак бити потписан Уговор о граничним прелазима између Хрватскке и БиХ, који би према најавама требали потписати предсједавајућа Савјета министара БиХ, Борјана Кришто и предсједник Владе Републике Хрватске, Андреј Пленковић - истиче се у саопштењу.
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УИО сматра да прије почетка примјене новог Уговора морају бити створене све неопходне организационе и административне претпоставке за његову несметану примјену.
- У супротном, могло би доћи до озбиљних проблема у функционисању граничног промета на подручју Градишке, са значајним посљедицама по привреду, превознике и грађане. Наиме, уколико нови Уговор ступи на снагу у најављеним роковима, постоји могућност да од уторка, 9. јуна 2026. године, на подручју Градишке неће бити у функцији ниједан гранични прелаз за међународни промет роба и путника. Постојећи гранични прелаз Градишка не може наставити са радом због даље санације моста преко ријеке Саве, усљед чијег је оштећења обустављено одвијање међународног промета путника и роба - додаје се у саопштењу.
Наводе да истовремено, нови гранични прелаз Градишка Нови мост неће моћи функционисати у складу са одредбама новог Уговора, јер у важећем Правилнику о унутрашњој организацији УИО још увијек није систематизована организациона јединица Царински реферат Градишка Нови мост.
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- Подсјећамо да је УИО, ради обезбјеђења континуитета рада након обуставе саобраћаја преко постојећег сатрог моста, раније донијела Одлуку о привременом премјештају Царинског реферата са Граничног прелаза Градишка на локацију новог моста у Градишци. На основу наведене одлуке, Царински реферат Градишка је од 19. маја 2026. године привремено премјештен на нову локацију Градишка Нови мост у период од три мјесеца. Међутим, почетак примјене новог Уговора подразумијева постојање нове организационе јединице УИО на локацији новог граничног прелаза у Градишци. То је могуће искључиво кроз измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО, којима би се успоставио Царински реферат Градишка Нови мост, о чему је Управа више пута у претходном периоду обавјештавала јавност и све релевантне институције. Наведене измјене и допуне Правилника треба усвојити Управни одбор Управе за индиректно опорезивање - наводи се у саопштењу.
Истичу да због свега претходно поменутог постоји реална могућност да на подручју Градишке не буде у функцији ниједан гранични прелаз првог сљедећег дана од дана потписивање раније поменутог међународног Уговора.
- Посебно истичемо да би оваква ситуација имала директне и озбиљне посљедице по привреду, превознике и грађане, који не би могли користити ниједан гранични прелаз у Градишци. УИО је о могућим посљедицама оваквог развоја догађаја већ упознала пословну заједницу посредством привредних комора, како би привредни субјекти били благовремено информисани о потенцијалним потешкоћама у одвијању међународног промета роба - наводи се у саопштењу.
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УИО очекује од свих надлежних институција у БиХ да се, до стварања свих неопходних услова за пуну примјену новог Уговора о граничним прелазима између Хрватске и БиХ, настави поступати у складу са важећим Споразумом о граничним прелазима између ове двије земље.
- Сматрамо да је неопходно обезбиједити континуитет функционисања граничног промета све до завршетка санације оштећеног моста у Градишци и усвајања Измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији УИО, којима би се успоставио Царински реферат Градишка Нови мост. УИО изражава очекивање да су све надлежне институције у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској свјесне озбиљних посљедица које би могле наступити уколико нови Уговор буде потписан у понедјељак, а његова примјена започне већ првог наредног радног дана, без претходног испуњавања свих организационих и административних претпоставки за његову несметану примјену. Такав сценарио могао би довести до огромних потешкоћа у одвијању међународног промета роба и путника, са директним посљедицама по привреду, превознике и грађане са обје стране границе - напомињу у саопштењу.
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