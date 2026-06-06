Сунце нас напушта: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Аутор:АТВ
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Након данашњих нестабилности и локалних пљускова, недјеља доноси промјењиво вријеме, али ипак задржава топле температуре.
Из Републичког хидрометеоролошког завода откривају какво нас вријеме очекује током сутрашњег дана.
Рано ујутро биће углавном облачно, док ће на југу бити ведро. У котлинама и уз ријечне токове возаче и пролазнике очекује магла, која ће се током дана разићи.
Према прогнози метеоролога, током дана биће претежно сунчано уз промјенљиву облачност. Ипак, не треба се потпуно опустити када је у питању кишобран. Већ поподне долази до умјереног развоја облачности, крећући се од југозапада ка истоку, што ће локално донијети слабу кишу или краткотрајан пљусак. Вече доноси нешто више облака у односу на дневни дио.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова. Вече на југу доноси умјерену до појачану буру.
Жива у термометру биће на пријатном нивоу:
Јутарња температура: од 11 до 17, у вишим предјелима од девет степени.
Дневна температура: од 25 до 31, док ће у вишим предјелима бити око 21 степен Целзијусов.
Подсјећамо, данашњи дан протекао је у знаку умјерено до претежно облачног времена, уз локалне пљускове који су понегдје били праћени грмљавином, а нестабилности се очекују и током предстојеће ноћи.
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