Стуб расвјете пао на ученика, задобио потрес мозга: Драма на рекративној настави у Врњачкој Бањи

Аутор:АТВ
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Ученик млађих разреда Основне школе "Вук Караџић" у Београду повријеђен је јуче на рекреативној настави у Врњачкој Бањи.
Како су рекли родитељи, стуб уличне расвјете се преломио и пао на дијете, које је збринуто у краљевачкој болници. Има повреду главе, ноге и потрес мозга.
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Директорка те школе Драгана Кузмановић обавијестила је све родитеље мејлом о немилом догађају.
- Обавјештавам вас да је јутрос у 9:00 часова на шеталишту испред хотела док су дјеца радила вјежбе са рекреатором на ученика 2/4 одјељења на очиглед учитељица пао дио уличне расвјете. Тачније стуб расвјете се преломио на више од половине. Тај дио на коме су сијалице срушио се на дијете. Дијете је одмах у пратњи учитељице и докторке превежено у Дом здравља. Родитељи дјетета одмах су обавијештени. На лицу мјеста изашла је полиција и дежурни јавни тужилац - навела је директорка за портал Данас.рс.
Она је додала да је дијете у пратњи учитељице и доктора транспортовано на даљу опсервацију у Краљевачку болницу.
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- Дијете има повреду главе. Ушивен је и има потрес мозга. Такође има повреду ноге.На основу снимка нема прелома. Дијете је свјесно и комуникативно, али је задржан до ујутру на праћењу. Мајка је остала са дјететом - истакла је Кузмановић.
Како је навела, школа је предузела све мјере, и обавијештене су све надлежне институције.
(Курир)
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