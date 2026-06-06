Logo
Large banner

Да ли ће епидемија еболе у Конгу постати једна од највећих икада?

Аутор:

АТВ
06.06.2026 10:49

Коментари:

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Директор америчког Центра за прогнозирање и анализу епидемија Џејсон Ашер навео је да би епидемија еболе у Конгу могла постати једна од највећих икада забиљежених.

Амерички Центар за контролу и превенцију зараза указао је да би, без снажних мјера јавног здравства, тренутна епидемија соја бундибуго вируса еболе у Конгу могла достићи размјере епидемије у Западној Африци из периода од 2014. до 2016. године, чак бити и већа.

"Центар је објавио три документа у оквиру седмичног извјештаја о морбидитету и морталитету који се односе на ову епидемију, дјелимично с циљем мобилизације ресурса међународне заједнице", рекао је руководилац Центра Сатиш Пилаи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Конго

Ебола вирус

ебола

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.

Свијет

Ирска забранила улазак израелским министрима

2 ч

0
хеликоптер

Друштво

Пацијент из Бањалуке транспортован у Београд ради трансплантације у Минску

3 ч

2
Америка одлучила: Да ли ће Иран играти на Свјетском првенству у фудбалу

Фудбал

Америка одлучила: Да ли ће Иран играти на Свјетском првенству у фудбалу

3 ч

0
Шта смјера Си Ђинпинг? Сателитски снимци открили велики пројекат: "Овом нико не може да парира"

Свијет

Шта смјера Си Ђинпинг? Сателитски снимци открили велики пројекат: "Овом нико не може да парира"

3 ч

0

Више из рубрике

Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.

Свијет

Ирска забранила улазак израелским министрима

2 ч

0
Шта смјера Си Ђинпинг? Сателитски снимци открили велики пројекат: "Овом нико не може да парира"

Свијет

Шта смјера Си Ђинпинг? Сателитски снимци открили велики пројекат: "Овом нико не може да парира"

3 ч

0
"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"

Свијет

"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"

4 ч

3
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Свијет

Нова ескалација: Иран напао америчке циљеве у регији, САД извршио ударе на његове радаре

4 ч

0

  • Најновије

11

58

Застрашујућа порука: Иран запријетио хаосом без преседана, ово би могле бити мете

11

48

Јовановић: Вашингтон више није сагласан са улогом Њемачке у БиХ

11

29

Познато мјесто и вријеме сахране Едина Авдића

11

13

Ватрогасци на терену: У Бањалуци изгорио аутомобил

11

04

Аграр: Пољопривредне актуелности из ратарства, пчеларства и домаћих производа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner