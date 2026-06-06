Да ли ће епидемија еболе у Конгу постати једна од највећих икада?

Аутор:АТВ
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Директор америчког Центра за прогнозирање и анализу епидемија Џејсон Ашер навео је да би епидемија еболе у Конгу могла постати једна од највећих икада забиљежених.
Амерички Центар за контролу и превенцију зараза указао је да би, без снажних мјера јавног здравства, тренутна епидемија соја бундибуго вируса еболе у Конгу могла достићи размјере епидемије у Западној Африци из периода од 2014. до 2016. године, чак бити и већа.
"Центар је објавио три документа у оквиру седмичног извјештаја о морбидитету и морталитету који се односе на ову епидемију, дјелимично с циљем мобилизације ресурса међународне заједнице", рекао је руководилац Центра Сатиш Пилаи.
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