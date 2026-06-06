Шта смјера Си Ђинпинг? Сателитски снимци открили велики пројекат: "Овом нико не може да парира"

Аутор:АТВ
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Нови сателитски снимци открили су мистериозни нови подморнички пројекат кинеске морнарице, што указује на брзо јачање подморничких снага земље.
Резултат новог пројекта је, како пише Naval News, препознатљиво и иновативно пловило код којег су кинески стручњаци јасно напустили традиционални подморнички торањ (једро), и представља још један корак у развоју све способније и технолошки напредније подморничке флоте.
Будући да је доступно врло мало званичних информација, разумевање намјене и способности ове нове класе подморнице у великој мјери зависи од прикупљања обавјештајних података и анализа стручњака.
Кина данас гради нове подморнице брзином којој не може парирати ниједна друга држава, пише Naval News, а преноси Јутарњи. Док морнарице западних држава муку муче с истовременом изградњом више од једне или двије подморнице, Кина наставља да их производи све бржим темпом. У посљедњих пет година поринула је око 15 до 20 подморница, од чега најмање осам нових класа.
Story updated with A satellite image of the ‘sailless’ submarine as JN Shipyard, Shanghai, 1st June 2026. Satellite image ©2026 Vantor https://t.co/CARec0Sl5o pic.twitter.com/KnOagHh6hB— Naval News (@navalnewscom) June 4, 2026
Најновији, до сада непријављен и неочекиван тип подводног пловила уочен је у бродоградилишту ЈН (Јиангнан) у Шангају. Ова велика и аеродинамична подморница посебно се истиче футуристичким дизајном без класичног подморничког торња.
Нова подморница посљедњих дана уочена је на сателитским снимцима. Прошле седмице и понедјељка могла се видјети усидрена за плутајући мол одмах испред Шангајског бродоградилишта. Иако је бродоградилиште најпознатије по изградњи великих површинских ратних бродова, оно је такође било укључено у изградњу подморница, иако раније није градило подморнице на нуклеарни погон.
Поринуће нове подморнице није јавно објављено, а кинески јавни извори о томе још ћуте.
Главне карактеристике пловила, према Naval News, су елегантно обликован прамац, кормило у облику слова X и минимална купола. Кина је, како се сјећамо, раније експериментисала са подморницама без купола, а једна од њих је изграђена у истом бродоградилишту – заправо, овај старији пројекат се тренутно налази на обалама бродоградилишта ЈН. Ова конфигурација, како се наводи, вјероватно је изабрана да би се смањио хидродинамички отпор.
Такође се наводи да је отприлике у исто вријеме у бродоградилишту Хулудао у Бохајском мору поринута још једна подморница. Ово бродоградилиште је познато искључиво по изградњи нуклеарних подморница. Иако то још није потврђено, спекулише се да је друга подморница истог типа као она у Шангају. Изградња и поринуће два пловила у два различита бродоградилишта, истиче публикација, био би значајан догађај.
Подморница је дуга приближно 120 метара, а широка између 10 и 11 метара, односно дужа је, али ужа од друге нове подморнице поринуте у Бохају и, како се тврди, нема сумње да је ријеч о новој класи. Та је подморница, о којој се први пут извјештавало у фебруару, привремено идентификована као дуго очекивана јуришна подморница Type-095, позната и као 09V.
❗️⚠️🇨🇳 - Satellite imagery has revealed a new Chinese submarine at the Jiangnan Shipyard in Shanghai. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 4, 2026
The vessel measures approximately 120 meters in length and 10-11 meters in beam, featuring an X-shaped rudder configuration.
Its most striking characteristic is the near… pic.twitter.com/HlejpVORcm
У то вријеме пловило је одговарало очекивањима па је таква идентификација имала смисла. Међутим, појавом ове друге подморнице сличних димензија поново се отворило питање која од њих заправо припада класи Type-095.
Чини се мало вјероватним да је нова подморница намијењена за лансирање балистичких пројектила (SSBN), јер би такво пловило вјероватно било веће, посебно с обзиром на знатне димензије најновијег пројектила JL-3.
И даље су отворена питања о улози и погонском систему нове подморнице. Што се погона тиче, стандардни нуклеарни погон чини се највјероватнијим с обзиром на величину пловила. Међутим, ако је ријеч о конвенционалном погону, тада би то била далеко највећа конвенционална подморница на свијету.
Кина такође развија мањи систем тзв. нуклеарног AIP-а, при којем реактор мале снаге дјелује као извор енергије независан од ваздуха (Air Independent Propulsion – AIP). Такав систем сличан је другим облицима AIP погона, попут Стирлингових генератора и горивних ћелија, али вјероватно пружа већу снагу и практично неограничену аутономију.
Прва подморница с нуклеарним AIP погоном, класе Type-041 Zhou, поринута је у бродоградилишту Вучанг у Вухану 2024. године. Могуће је да је исти концепт примјењен и на новом пловилу, иако се то за сада чини мање вјероватним од класичног нуклеарног погона.
Морнарица Народноослободилачке армије (PLAN) није обавезна да открива информације о својим најновијим класама подморница спољним посматрачима. За разлику од других земаља, ни наруџбине нити, у многим случајевима, лансирања се јавно не објављују, посебно за прве подморнице нове класе.
Стога, закључује Naval News, аналитичари ће морати пажљиво да прате све трагове који би могли да помогну у разјашњавању отворених питања око новог војног пројекта Кине, преноси Телеграф.
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