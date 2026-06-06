Нова ескалација: Иран напао америчке циљеве у регији, САД извршио ударе на његове радаре

Аутор:АТВ
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Америчке снаге извршиле су ударе на иранске обалске радарске локације у суботу након што су обориле дронове које је Иран лансирао према Хормушком мореузу, саопштила је америчка војска, у најновијој ескалацији која компликује напоре за окончање рата између двије земље.
Америчка војска вјерује да су четири иранска дрона циљала регионални поморски саобраћај, изјавио је један амерички званичник за Ројтерс. Централна команда САД-а саопштила је на платформи Икс да је САД потом извршио ударе на иранске надзорне локације у Горуку и на острву Кешм, које се налазе на Хормушком мореузу.
Корпус иранске револуционарне гарде саопштио је да је ракетама циљао америчке базе у региону у знак одмазде за америчке ударе и да је пуцао на четири танкера који су покушали прећи мореуз без његове дозволе.
Кувајтска противваздухопловна одбрана пресретала је ракетне и нападе дроновима неоткривеног поријекла, извјестили су државни медији, док су се у Бахреину огласиле сирене и становници позвани да потраже склониште. Иран је саопштио да је балистичким ракетама погодио америчке базе у обје земље, али је америчка војска саопштила да је шест пројектила пресретнуто, а седми није стигао до своје мете.
САД и Иран су ангажовани у углавном индиректним преговорима како би осигурали привремени споразум о заустављању тромјесечног рата, који би питања укључујући ирански нуклеарни програм оставио за даље преговоре. Али усред повремених окршаја, договор је остао недостижан.
Као дио било којег споразума, Техеран жели приступ милијардама долара прихода од нафте, изузећа од санкција на извоз сирове нафте, укидање америчке блокаде његових лука и полугу утицаја над мореузом. Иран је ефикасно блокирао мореуз, кроз који је прије рата пролазила око једна петина свјетске нафте.
Амерички предсједник Доналд Трамп суочава се с растућим домаћим политичким притиском због раста цијена горива да приведе крају непопуларан рат. Он је за Ен-Би-Си рекао да је, иако је већина иранских погона за производњу дронова и пројектила уништена, Иранцима и даље доступна око једна петина њихових пројектила.
„Они имају нешто пројектила, имају нешто дронова. Рекао бих процентуално, можда 21–22 одсто њихових пројектила. То је много пројектила, али то није оно што је било када смо први пут напали“, рекао је Трамп за Ен-Би-Си њуз у емисији „Мит д прес“, према исјечцима које је мрежа објавила у петак.
На питање зашто ирански лидери, ако су толико очајни као што их је приказао, нису склонији постизању договора, Трамп је рекао:
„Зато што су јаки. Поносни су. Постоје ствари за које никада нису мислили да ће их радити, а које ће морати урадити, немају избора, и за то је потребно мало времена.“
Након што су САД и Израел покренули рат против Ирана 28. фебруара, Техеран је испалио пројектиле и дронове на заливске државе које су домаћини америчких база и углавном зауставио пловидбу кроз Хормушки мореуз.
Сукоб је довео до раста цијена нафте и пореметио ланце снабдијевања за друге производе. Свјетски програм за храну УН-а саопштио је у петак да ово гура милионе људи ближе глади због растућих трошкова горива и транспорта.
Мохсен Резаи, савјетник иранског врховног вође, рекао је за Си-Ен-Ен у петак да мировни споразум зависи од тога хоће ли Трампова администрација одмрзнути 24 милијарде долара иранске имовине, и упозорио је да ће САД „ући у мрачни коридор“ ако настави с нападима, преноси Кликс.
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