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На реду је Куба: Трамп најављује фокус на Хавану након што се "заврши посао с Ираном"

Аутор:

АТВ
05.06.2026 06:57

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амерички предсједник
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у четвртак да се његова администрација намјерава више фокусирати на Кубу након што се позабави тренутним ратом с Ираном.

У разговору с новинарима у Бијелој кући, Трампа су питали о ситуацији на Куби усред растуће забринутости због економских и хуманитарних услова на отоку.

Према његовим ријечима САД само желе да Куба буде "лијепо вођена земља" која може прехранити свој народ, преноси Кликс

"Погледајте, то је пропала држава. Некако се урушила, и ми ћемо се тиме позабавити чим завршимо. Побринућемо се за Исламску Републику Иран. И чим то буде готово, на путу назад, само ћемо се накратко зауставити", рекао је Трамп.

Изјава је услиједила одмах након што је америчко Министарство финансија увело санкције кубанском предсједнику Мигуелу Диаз-Канелу.

На питање да ли су америчке санкције Куби намијењене убрзању њеног колапса, Трамп је одговорио "не".

"Само желимо да буде лијепо вођена земља која може прехранити свој народ", рекао је Трамп.

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Тагови :

Америка

Иран

Куба

Доналд Трамп

Вашингтон

Блиски исток

Бијела кућа

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