Путин се хитно огласио и подсјетио Зеленског на болну чињеницу

Аутор:АТВ
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Руски предсједник Владимир Путин хитно се огласио и поручио да је Русија спремна и вољна да преговара са Украјином мирним путем на основама за преговоре о којима је разговарано на састанку са америчким предсједником Доналдом Трампом у Енкориџу на Аљасци.
Путин је током састанка са руководиоцима међународних новинских агенција у оквиру Међународног економског форума у Санкт Петербургу (СПИЕФ) рекао да би Трампови предлози о Украјини могли да чине основу за мировне споразуме.
Путин је додао да ти приједлози захтијевају компромисе и од Москве и од Кијева, напомињући да је амерички предсједник "искрено посвећен рјешавању кризе у Украјини".
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Он је оцијенио да Европска унија може помоћи у рјешавању украјинског сукоба.
"Вјерујем да, да, заиста, можда би Европска унија могла да помогне у проналажењу рјешења. То би, по мом мишљењу, требало да буде у оквиру споразума о којима смо разговарали у Енкориџу. И украјинска страна је тога добро свјесна", рекао је Путин одговарајући на питање новинара.
Он је упозорио да сваки документ морају да потпишу легитимне стране, укључујући и Украјину и да то није хир Русије.
"Постоји много питања, али ако дођемо до потписивања докумената, мислим да ако постоји жеља да се оружани сукоб оконча мирним путем, а Русија то чини, пронаћи ћемо оне који могу да потпишу одговарајући документ", додао је Путин.
Подсјетио је на болну чињеницу за Володимира Зеленског да му је прије тачно двије године истекао мандат.
"Прије двије године, тачно прије двије године, 2024. године, у мају, истекао је мандат господина Зеленског као предсједника. Сада, крајем прошле године, почетком ове године, много се говорило о изборима у Украјини. Гдје је сада тај разговор? Хоће ли заиста бити избора или не? Ово је важно. Нико више не прича о томе. Ако причају, када ће то учинити?“, рекао је предсједник Русије.
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Додао је и да нема потребе да се непријатељства прекину да би се започели преговори.
"Руске оружане снаге напредују сваког дана. Наравно, украјинска страна би жељела да прекинемо борбе. Боље је зауставити не њих, већ рат у цјелини - на основу компромиса о којима се расправљало у Анкориџу", истакао је руски лидер.
Путин је навео да би, у случају потписивања мировног споразума са Украјином, порука свих страна могла да буде: "Хвала Богу што је све готово".
Он је поновио да Русија жели да оконча сукоб у Украјини и оценио да Кијев није спреман за мировне споразуме.
"Али, судећи по свему, на основу пре свега унутрашње политичке ситуације, мислим да Кијев није спреман за ово", рекао је руски лидер.
Према његовим ријечима, главни проблем са којим се суочавају украјинске оружане снаге је "катастрофалан недостатак људства".
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"Људе одводе силом, нема мотивације, нико не жели да ратује", рекао је Путин.
Он је навео да Русија у потпуности контролише територију Луганске Народне Републике, као и више од 85 одсто територије Доњецке Народне Републике (ДНР), док Украјина, према његовим ријечима, тренутно контролише мање од 15 одсто ДНР.
Он је оцијенио да је бивши њемачки канцелар Герхард Шредер особа којој се може вјеровати и подсјетио да је управо Шредер био укључен у изградњу инфраструктурних пројеката попут Сјеверног тока како би се њемачкој економији обезбиједило поуздано и јефтино снабдијевање из Русије, преноси "Б92".
"И није важно само то што имамо добар однос са њим, већ и то што је он човјек који тежи националним циљевима своје земље, а ипак, човјек коме се може вјеровати", рекао је Путин и оцијенио да је Шредер један од најбољих њемачких државника јер, како је навео, "има свој став и храброст да га брани".
Истовремено је оцијенио да су изјаве појединих европских и украјинских званичника о могућем нападу Русије на НАТО бесмислене и провокативне.
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"Која је уопште сврха за нас? Да ли постоји икакав разлог за напад на Европу и борбу против НАТО ? Једноставно је, рекао сам да је то бесмислица, али чини ми се да то није само бесмислица – то је намјерна провокација да се створи пријетња која заправо не постоји и да се становништво њихових земаља примора да троши више новца на одбрану. Али први корак је плаћање режима који је преузео власт у Кијеву", рекао је руски предсједник.
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