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Регион завијен у црно: Преминула храбра дјевојчица Богдана Вуковић Чупка

Аутор:

АТВ
04.06.2026 22:39

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Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Богдана Вуковић Чупка (5) из Трбушнице код Лознице преминула је у уторак, 2. јуна током борбе са тешком болешћу. Она ће бити сахрањена у петак од 13 сати на Лозничком гробљу.

Богдана је боловала од рака слезине и прије само два дана објављено је да је на интензивној њези.

Њени Лозничани и сви људи добре воље ујединили су се да помогну прикупљањем новца.

У оквиру Мото феста Братијање требало је да буде одржан хуманитарни концерт за помоћ породици у лијечењу дјетета. На хуманост је позвао и ФК Столице, али је нажалост, болест била бржа, преноси Телеграф.

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Тагови :

Ин мемориам

трагедија

Србија

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