Регион завијен у црно: Преминула храбра дјевојчица Богдана Вуковић Чупка

Аутор:АТВ
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Богдана Вуковић Чупка (5) из Трбушнице код Лознице преминула је у уторак, 2. јуна током борбе са тешком болешћу. Она ће бити сахрањена у петак од 13 сати на Лозничком гробљу.
Богдана је боловала од рака слезине и прије само два дана објављено је да је на интензивној њези.
Њени Лозничани и сви људи добре воље ујединили су се да помогну прикупљањем новца.
У оквиру Мото феста Братијање требало је да буде одржан хуманитарни концерт за помоћ породици у лијечењу дјетета. На хуманост је позвао и ФК Столице, али је нажалост, болест била бржа, преноси Телеграф.
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