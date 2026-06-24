Од ових мечева зависи пролаз БиХ у нокаут фазу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација БиХ је успјела да слави против Катара у посљедњем колу групне фазе са 3:1, чиме су дошли до четвртог бода у групној фази, а врло вјероватно и до пролаза у нокаут фазу. Додуше, њима је потребно да се поклопе још неки резултати.
БиХ је успјела у својој мисији, негдје прије почетка шампионата се причало о томе да ће четири бода бити довољна да се екипа пласира даље као трећепласирана, а Змајеви су то урадили некако и сада није све до њих.
Гледали су Змајеви и ка утакмици Швајцарске и Канаде, гдје је постојало веома мало шанси да се нешто промијени, па Босна и Херцеговина није могла даље од трећег мјеста. Свакако, они су дошли до великог резултата, а сада ће зависити од осталих резултата.
Наиме, осам од 12 најбољих трећепласираних селекција ће проћи даље, док је једно сигурно да се у групи И већ зна да трећепласирани неће бити бољи од Босне и Херцеговине, пошто тамо екипе имају по нула бодова.
Самим тим, Босни и Херцеговини је потребно да се бар још три селекције "саплету", како би отишли даље.
Како смо већ рекли, сигурно је да ће БиХ бити испред трећепласиране екипе из групе И, пошто ни Сенегал ни Ирак не могу да их сустигну, али треба обратити пажњу на остале групе.
ГРУПА А
Овдје би могла БиХ да вреба своју шансу, пошто се на трећем и четвртом мјесту налазе Чешка и Јужна Африка са по једним бодом и играју против Мексика, односно Јужне Кореје од 03.00.
Мексико - Чешка
Јужна Кореја - Јужна Африка
ГРУПА Ц
Шкотска се тренутно налази на трећем мјесту са три бода, што значи да Босни и Херцеговини одговара да ова селекција не побиједи Бразил или не одигра неријешено са њима, док Хаити нема ту шансу.
Бразил - Шкотска.
ГРУПА Д
Кад је ријеч о овој групи, Аустралија и Парагвај имају по три бода на другом и трећем мјесту, док игрјау међусобни дуел. Потребно је БиХ да само једна екипа побиједи, док би и реми одговарало због боље гол-разлике од Парагваја.
Аустралија - Парагвај
ГРУПА Е
Тренутно на трећем мјесту у овој групи Еквадор има један бод, колико и Курасао на посљедњем месту. Еквадор ће играти против Њемачке, док ће Курасао укрстити копља са Обалом Слоноваче. Самим тим, велике су вјероватноће да и од ове групе БиХ буде боља на трећем месту.
Курасао - Обала Слоноваче
Еквадор - Њемачка.
ГРУПА Ф
Шведска тренутно има три бода на трећем мјесту, Тунис је већ отписан. Шведска игра против Јапана, који има четири бода, колико има и Холандија. Овдје само треба да Шведска не побиједи Јапан, јер би се онда све искомпликовало.
Шведска - Јапан.
Тунис - Холандија
Група Г
Ово је најкомплекснија група. Белгија је тренутно на трећем мјесту са два бода, колико има и Иран на другом мјесту, док Нови Зеланд има један. Све зависи од посљедњег кола, гдје играју.
Египат - Иран
Нови Зеланд - Белгија.
Група Х
Још једна група у којој је све могуће. Шпанија је на првом мјесту са четири бода, Уругвај на другом са два, Зеленортска Острва имају два, а Саудијске Арабија један. Опет, све је могуће и овде и зависи од посљедњег кола.
Шпанија - Уругвај.
Зеленортска Острва - Саудијска Арабија.
Група Ј
Још једна група гдје је могуће, а имамо и директан дуел где БиХ навија за реми. Аустрија и Алжир се боре за друго, односно треће мјесто и играће у посљедњем колу.
Аргентина - Јордан.
Аустрија - Алжир.
Група Л
Овдје је и Хрватска у комбинацијама разним, а и они се налазе на трећем мјесту. Играће против Гане, а уколико изгубе... То би обрадовало БиХ, јер остају на три бода.
Енглеска - Панама.
Гана - Хрватска
Група К
На крају, ту је и група К, гдје ДР Конго може да побиједи Узбекистан и дође до четвртог бода.
ДР Конго - Узбекистан
Португалија - Колумбија
(Телеграф)
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