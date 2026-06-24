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Колумбија преко афричке селекције до првог мјеста у групи: Погледајте невјероватне сцене

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:53

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Колумбијски фудбалер Данијел Муњоз (2) слави након што је постигао почетни гол за свој тим током утакмице Групе К Свjетског првенства у фудбалу између Колумбије и Конга у Запопану, близу Гвадалахаре, Мексико, у уторак, 23. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Silvia Izquierdo

Фудбалска репрезентација Колумбије остварила је другу побједу на Свјетском првенству, након што је у Гвадалахари, у сусрету другог кола групе К, савладала ДР Конго резултатом 1:0 (0:0).

Јунаком Колумбијаца испоставио се Данијел Муњоз, који је у 76. минути постигао једини погодак на утакмици и својој селекцији донио нова три бода вриједна водеће позиције и трећег узастопног пласмана у нокаут фазу.

Опсада гола и ревија поништених погодака

Колумбија је од самог почетка наметнула свој ритам. Већ у уводним минутама Муњоз је пропустио велику прилику, а недуго затим његов погодак је поништен због офсајда. Током првог полувремена пријетили су Хамес Родригез и Луис Дијаз, али је голман ДР Конга, Димитри Мпаси Нзау, са неколико одличних интервенција сачувао своју мрежу.

Слична слика виђена је и у наставку. "Кафеџије" су упутиле чак 20 удараца ка голу противника (девет у оквир), а у 50. минути пропустили су двије колосалне шансе у само једном нападу. Прво је Мпаси Нзау зауставио покушај Луиса Дијаза, да би потом Џеферсон Лерма из изгледне ситуације шутирао поред гола.

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Отпор афричке селекције коначно је сломљен у 76. минути. Након велике гужве пред казненим простором, лопта је стигла до Муњоза који прецизним ударцем матира противничког чувара мреже се коначних 1:0.

ДР Конго је током већег дијела сусрета био приморан на одбрану, а један од ријетких покушаја имао је Мутусами, чији ударац ипак није озбиљније угрозио колумбијски гол. У самој завршници меча, Луис Дијаз је чак два пута тресао мрежу ДР Конга, али је судија Маурицио Маријани први поништио због прекршаја у нападу, а други због офсајда.

Сваки бод је кројио табелу групе К

Након два одиграна кола, Колумбија је на максималних шест бодова. Прати их Португал, док су ДР Конго и Узбекистан на зачељу.

Стање на табели

  • Колумбија – 6 бодова
  • Португал – 4 бода
  • ДР Конго – 1 бод
  • Узбекистан – 0 бодова

У посљедњем колу групне фазе очекује нас велики дерби за прво мјесто између Колумбије и Португала, док ће у другом мечу снаге одмјерити ДР Конго и Узбекистан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Конго

Свјетско првенство 2026

Колумбија

Мундијал 2026

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