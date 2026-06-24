Да ли треба климу гасити када излазите из куће?

Аутор:АТВ редакција
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Током љетних врућина многи се питају да ли је исплативије оставити климу да ради док нису код куће или је угасити. Стручњаци тврде да одговор зависи од више фактора, али и упозоравају да једна честа навика може повећати потрошњу струје и оптеретити уређај.
Према тестовима које су спровели амерички стручњаци, климу не морате гасити сваки пут када изађете из стана или куће.
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Напротив, у многим случајевима исплативије је оставити је укључену, али на нешто вишој температури.
Идеално је да током дана буде подешена на око 25 до 26 степени. Тако уређај не ради пуном снагом све вријеме, већ само одржава температуру, трошећи мање енергије него када мора изнова да хлади потпуно загријану просторију.
Једна од најчешћих навика јесте да људи угасе климу када излазе из куће, а по повратку је укључе на 20 или 22 степена како би што брже расхладили простор.
Стручњаци упозоравају да управо тада клима троши највише енергије.
Када је стан сатима био изложен врућини, уређај мора да ради максималним капацитетом како би температуру спустио за неколико степени у кратком року. Због тога је често економичније одржавати пријатну температуру него изнова хладити прегријан простор.
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Ако из куће одлазите само на неколико сати, довољно је да температуру подигнете за четири до шест степени.
Међутим, уколико вас неће бити дуже од шест до осам сати, потпуно гашење или кориштење „away“ режима рада може бити боља опција. На тај начин избјегавате непотребну потрошњу енергије док никога нема у простору.
Велику улогу игра и тип уређаја који користите.
Старији модели раде по принципу укључивања и искључивања, па често троше више струје и брже се хабају.
Код модерних инвертер клима ситуација је другачија. Оне аутоматски прилагођавају снагу рада потребама простора и могу дуго одржавати температуру уз знатно мању потрошњу.
Због тога стручњаци сматрају да су управо инвертер уређаји најбољи избор за континуиран рад током љетних мјесеци.
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Ако имате савремену инвертер климу, најисплативије је да током највећих врућина одржавате стабилну температуру од око 25 до 26 степени, умјесто да уређај стално гасите и поново укључујете.
Тако ћете смањити потрошњу енергије, растеретити уређај и учинити боравак у дому много пријатнијим.
Другим ријечима, клима не мора да ради пуном снагом да бисте се расхладили. Много је важније да ради паметно.
(Она.рс)
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