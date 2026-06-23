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Постоји опасност од експлозије: Које ствари не треба остављати у аутомобилу током врућина?

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 07:45

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Сунце и високе температуре могу озбиљно оштетити многе предмете остављене у аутомобилу.

Иако се може чинити практичним држати боцу воде у возилу током топлотног таласа, стручњаци упозоравају на бисфенол А и фталате – хемикалије у пластици које је чине флексибилном, а које се при високим температурама могу испуштати у воду.

Екстремна врућина може оштетити батерије у уређајима попут мобилних телефона и преносних рачунара. Креме за сунчање такође нису сигурне на сунцу – у неким случајевима могу експлодирати. Слично вриједи за све спрејеве, од дезодоранса до лакова за косу, јер код температуре од око 48 °C расте притисак у спремнику и пријети експлозија.

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Пластични оквири сунчаних наочала могу се искривити и промијенити боју, а леће се изобличити. Лијекови, укључујући антибиотике и адреналинске инјекције, осјетљиви су на топлоту – у неким случајевима постају неупотребљиви, што може имати озбиљне посљедице. Руж за усне се на врућини топи.

Лименке газираних пића могу експлодирати на високим температурама, а исто се може догодити и с воћним соковима, попут сока од наранџе, што доводи до љепљивог нереда у унутрашњости возила. Упаљачи за једнократну употребу такође представљају опасност – њихова експлозија може изазвати велику штету, па и разбити вјетробранско стакло.

(Глас Српске)

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Аутомобил

шта не остављати у аутомобилу током врућина

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