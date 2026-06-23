Мбапе исписао историју Мундијала: Француска прегазила Ирак

Аутор:АТВ редакција
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Француска машина наставља доминацију на Свјетском првенству - "триколори" су у Филаделфији декласирали Ирак резултатом 3:0 и већ сада осигурали пласман у нокаут фазу.
Ипак, овај сусрет није обиљежила само сјајна игра, већ и прави хаос. Након првог полувремена, небо се „отворило“, а олуја и обилна киша натјерале су судије да прекину меч на чак два сата. Док су се навијачи евакуисали са трибина, фудбалери су чекали наставак, који је донио још бољу игру фаворита.
Главни јунак вечери био је Килијан Мбапе. Са два поготка, у 14. и 54. минути, звијезда Француске стигла је до невјероватних 16 голова на свјетским првенствима. Овим учинком, Мбапе се на вјечној листи стријелаца изједначио са легендарним Мирославом Клозеом, док му Лионел Меси сада „бјежи“ само два гола.
Посебну симболику овом наступу даје чињеница да је Мбапе до историје стигао управо у свом јубиларном, 100. наступу за репрезентацију. Тачку на и ставио је Усман Дембеле у 66. минути за коначних 3:0.
Француска након два кола има максималних шест бодова и пуца на прво мјесто у групи, о чему ће одлучивати у наредном колу против Норвешке. Са друге стране, Ирак ће у дуелу са Сенегалом покушати да се опрости од турнира уз частан резултат.
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