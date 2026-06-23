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Мбапе исписао историју Мундијала: Француска прегазила Ирак

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 06:46

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Француски фудбалер Усман Дембеле (7) слави са Килијаном Мбапеом (10) након што су постигли свој трећи гол током утакмице Групе I Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Ирака у Филаделфији, понедјељак, 22. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Derik Hamilton

Француска машина наставља доминацију на Свјетском првенству - "триколори" су у Филаделфији декласирали Ирак резултатом 3:0 и већ сада осигурали пласман у нокаут фазу.

Ипак, овај сусрет није обиљежила само сјајна игра, већ и прави хаос. Након првог полувремена, небо се „отворило“, а олуја и обилна киша натјерале су судије да прекину меч на чак два сата. Док су се навијачи евакуисали са трибина, фудбалери су чекали наставак, који је донио још бољу игру фаворита.

Главни јунак вечери био је Килијан Мбапе. Са два поготка, у 14. и 54. минути, звијезда Француске стигла је до невјероватних 16 голова на свјетским првенствима. Овим учинком, Мбапе се на вјечној листи стријелаца изједначио са легендарним Мирославом Клозеом, док му Лионел Меси сада „бјежи“ само два гола.

Посебну симболику овом наступу даје чињеница да је Мбапе до историје стигао управо у свом јубиларном, 100. наступу за репрезентацију. Тачку на и ставио је Усман Дембеле у 66. минути за коначних 3:0.

Француска након два кола има максималних шест бодова и пуца на прво мјесто у групи, о чему ће одлучивати у наредном колу против Норвешке. Са друге стране, Ирак ће у дуелу са Сенегалом покушати да се опрости од турнира уз частан резултат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Килијан Ембапе

репрезентација Француске

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