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Евакуисани навијачи пред меч Француске и Ирака

22.06.2026 21:02

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Евакуисани навијачи пред меч Француске и Ирака
Фото: Tanjug / AP / Natacha Pisarenko

Фудбалска утакмица између Француске и Ирака на Свјетском првенству у фудбалу могла би да не почне на вријеме због врло неповољних временских услова који владају у Филаделфији. Због тога је на само три сата до почетка меча евакуисан и читав стадион!

Наиме, навијачи који су се налазили на трибинама стадиона у Филаделфији у једном моменту добили су упозорење путем великог видео бима да се очекује драстично погоршање времена уз ризик од удара грома на подручју самог стадиона.

Самим тим, наређена је хитна евакуација стадиона и сви навијачи морали су да се повуку у затворен простор, а док киша и даље пљушти у Филаделфији. Према новим правилима ФИФА, меч мора да буде прекинут уколико се уоче грмљавински процеси у близини самог стадиона. То бисмо могли први пут да видимо вечерас.

На великом видео биму се у једном моменту појавила порука на којој је стајало:

- Молимо да напустите места за седење на отвореном! Тражите заклон и пратите упутства особља на стадиону. Опасна олуја се приближава - писало је на видео биму.

(Телеграф)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

евакуација

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